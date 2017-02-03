新年跳槽下海该干啥？这些行业的利润简直暴利！

鸡年来了，尤其开春的时候是跳槽的最佳时机。那么你知道三百六十行，哪一行最赚钱吗？今天我们给大家盘点2个暴利的行业，不过还是不建议大家走上此路，黑心钱还是赚不得的。

艺术品行业

记得小的时候很火的《鉴宝》栏目，全家老小都喜欢围在电视机前看。我们当然不是为了听女主持人过分“尖锐”的嗓音，也不是为了长点古董or历史知识。

大家的兴奋点都在于看到一个很普通的小盘子被专家估价几百万几千万所有人震惊的表情和收藏人攥紧拳头的喜悦；或者是收藏人斥巨资购入的书画、青花瓷被专家们摇摇头说不好意思你这是赝品，就值3000块钱。两者相比，大多数观众朋友们更喜闻乐见后者。

（鉴宝栏目主持人每次第一句话都是这个……）

对比一下中国跟国外的拍卖价格，每过一段时间中国人都能在拍卖会上震惊世界。

藏品的艺术价值我们暂且不谈，能拍卖的肯定都有有头有脸的艺术品。从2010年开始，中国书画拍卖市场步入“亿元时代”之后，2011年齐白石的《松柏高立图·篆书四言联》创下4.255亿元人民币的天价，王蒙的《稚川移居图》以4.025亿元成交，北京保利2011春拍以总成交额61.3亿元刷新中国艺术品拍卖单场成交纪录。

艺术品为什么会这么贵？据说很多资深收藏夹都在高端艺术展览会和和拍卖会上苟洽藏品，不过买这些藏品并不是为了自己收藏而是直接送往大型企业拍卖，经过几轮炒作后，藏品的价值就翻了好几番。

收藏艺术品跟炒股票很相像，都是短期的投机行为。不过中国玩艺术品的基本都是巨富商贾，毕竟都是真金白银好几亿……国外的艺术品市场，中产阶级也是可以参与的。兄弟们，你们家里有没有爷爷奶奶辈儿留下的古董？是时候正视一下它的价值了！

2莆田系产业

莆田真是一个神奇的地方，福建省的一个地级市，著名的侨乡。也是著名的“假鞋”、“假医院”的源头。

关于莆田鞋，很多人可能自己穿了还不自知。原因就出在某宝、某微商、某海外直邮的忽悠。网上买鞋，除了官方授权旗舰店，其他真的很少有靠谱的。况且原价一双799的鞋在某宝上什么价格都有。200—500价格区间的能是真鞋子吗？

可能有人心想：我就喜欢阿迪、AJ鞋的样子！在原价799的基础上少花了400块钱买了双莆田高仿精品鞋也不亏啊，反正一般人也看不出来。甚至还有一些莆田鞋卖家在网上叫嚣莆田的鞋比正品鞋的做工还要好。

我很明白有些人的这种购物心理，可是你仔细想想……3、400快一双的莆田鞋真的有他们吹的质量那么好吗？

在网上随手找到一个莆田鞋的供货网站，价格也都有标注。不要告诉我一双88元出厂价的“莆田某百伦”一定会比专卖店里的正品质量好……而这中间的利润一眼就很明了。所以400多买双假鞋真不值当。

除了网站，莆田鞋连APP都有！紧跟互联网思维啊，还是移动端的↓

这个APP里不光有鞋子，首饰、皮包、衣服、帽子……要什么有什么，而且价格都十分低廉。

买卖假鞋太可耻了，剽窃人家的创意还嫌别人卖的贵。如果觉得那些品牌太贵，完全可以选择买国产球鞋啊，样子不错质量也不差，还实惠是不是？

再来说说莆田系医院，在“魏则西事件”没有曝光出来的时候莆田系医院一年挣个10亿都不成问题。

而我们围观群众仅凭自己的双眼是无法分辨哪些是藏在众多医院中的莆田系医院的。再健康的人，只要走进莆田系医院，都会被查出一身病乃至绝症。再加上里面工作人员各种花言巧语，电话轰炸，很多人就这么上了当白白扔进去不少钱。

医院名字里带有：博爱、阳光、华山、仁济什么的都很有可能就是莆田系医院。而公立医院基本都是XX省第一人民医院、XX大学附属医院什么的，擦亮双眼还是很好分辨的。

写这篇文章之前本想叫做 《2017屌丝再就业不完全指南》，写完后赶紧把这个标题删了，挣钱是不假，但来钱快的渠道风险也大。希望大家2017都能在正道上发财吧！







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转载请注明: 爱运营 2017年02月03日 于 网站运营 发表