互联网上市公司呈现梯队效应 腾讯和阿里巴巴成为两强

根据CNNIC最新发布的第39次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2016年12月底，我国境内外互联网上市企业数量达到91家，总体市值为5.4万亿人民币。在美国上市的互联网企业总市值最高，占总体的55.7%，其次为在香港上市的互联网企业总市值，占总体的29.7%，沪深两市的互联网企业总市值占总体互联网企业市值的14.6%。

图1 互联网上市企业市值分布

在香港上市的腾讯公司和在美国上市的阿里巴巴公司的市值总和超过3万亿人民币，两家公司作为中国互联网企业的代表，占中国上市互联网企业总市值的57%，呈现出了明显的梯队效应。首先，在美国上市的互联网企业的总市值最高，其次为在香港上市的互联网企业总市值，最后是在沪深两市的互联网企业总市值。

腾讯和阿里巴巴的高市值得益于各自的业务布局带来的协同效应。腾讯旗下的微信已经成为了中国移动互联网生活平台，具有较大的流量和活跃用户数量；阿里巴巴的电商，金融，物流等已经形成了规模较大和较为成熟的商业体系。

图2 互联网上市企业数量分布

沪深两市的互联网公司数量与在美国上市的互联网公司数量基本持平，但由于过去中国的互联网巨头选择在美国上市，造成两大资本市场的中国互联网公司总市值相差较大。在美国上市的中国互联网公司总市值是沪深两市互联网公司总市值的3.8倍。

未来互联网上市企业的数量会不断增多，受到两大因素的直接驱动。一个是已经上市的传统企业通过不断并购互联网公司，从而使得自身的业务向互联网方向转型，包括电子商务的和网游方向的转型；另一个是新兴的互联网企业将会得到不断发展，最后得以上市。







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转载请注明: 爱运营 2017年02月02日 于 网站运营 发表