又有硅谷独角兽来中国搅局，Uber会是前车之鉴吗？

DT君在搜索新一期数据侠实验室活动地点时，推广第一条跳出了WeWork的官网链接。

再搜索国内其他几个比较大的联合办公，无一例外，搜索结果都被WeWork占领了。

来自硅谷的WeWork，想把“共享”这个时髦的概念用在办公上——他们从地产商或者空间拥有者那里，以打包的形式低价租下大片办公区域，重新装修与布置之后，分割为若干个办公区域，二次租赁给有需要的人。

根据彭博社的报道，WeWork在全球的所有空间面积已经有27万平方米，超过纽约帝国大厦的可用面积。

2016年3月，完成由联想控股和弘毅资本领投的4.3亿美元新一轮融资后，WeWork的估值达到160亿美元，在全球独角兽（估值超过10亿美元的创业公司）俱乐部排名中升至第9名。

这笔融资，也被认为是WeWork进攻亚太市场的新弹药。

与另两家共享经济巨头Uber以及Airbnb相比，WeWork进入中国市场的时间有些太晚。但从官网信息来看，扩张动作不算慢。

“这里不仅仅是谋生之地，更是创造美丽新生活的场所”。毗邻静安寺商圈的延平路135号，在今年7月底打出了联合办公空间WeWork的标语。

延平路135号早年是一座印染厂，去年被德必集团改建为文化创意中心。WeWork进入亚太市场的第一个办公空间，落脚在总面积约三千余方的第二、三层，办公空间内饰显示出其刻意打造的上海弄堂文化设计主题——为了接地气相当努力。

开出第一家店后不到四个月，WeWork位于上海市威海路696号的中国旗舰店也开张了。这次选择的是一座有着百年历史的英式红砖墙房，曾经是赛马场，重装保留了其历史感。面积是第一家店的3倍，共有1300个工位。

除了静安区这两个已经开业的办公空间，官网显示，黄浦区的两个WeWork空间也即将面世。

不过，过去十几年，并没有跨国互联网公司成功攻下中国市场，坚持了30个月才退场的Uber，已是表现最佳。他们的黯然离场，很大程度上是因为原本的模式还不能适应中国市场。前辈们因水土不服无法立足的魔咒，恐怕不是学会买百度推广，再接地气地布置成当地文化主题，就能轻易破除的

在这家联合办公鼻祖进入前，中国的联合办公市场已经历了近两年的快速增长期，WeWork的效仿者们把联合办公玩出不少“中国特色”。

DT君统计了这个市场主要游戏参与者的相关信息，如下图：

仅看工位体量，能排在第一梯队的公司并不少，领先当下的WeWork一个量级。它们的运营主打方向各不相同，DT君帮他们大致分了个类：

第一种是创业者之家型，算是国内市场主流。代表是前万科高级副总裁毛大庆发起创办的优客工场，在8月宣布获得上亿元B轮战略投资，投后估值达55亿元，已经快要够到独角兽的门槛。它给自己的定义是“创业助推器”，向创业者出租联合办公空间之外，还提供创业相关的各种服务。

在这一项上做得更加极致的，还有出身于36氪的创业孵化器“氪空间”与升级于腾讯开放平台的众创空间，联合办公只是他们为创业者提供一站式服务的一环。

第二种主打共享服务与办公社交，这也是最贴近WeWork玩法的。创始团队出身自我爱我家的纳什空间与方糖小镇都属于此类，当然，他们也正在努力向上一种类型发展，为创业者提供更多服务。

第三种最为单纯，很认真地专注于办公空间。主要代表是自持物业经营的SOHO 3Q，其余联合办公官网会特别强调的创业一条龙服务，在这家官网上，并没有相关痕迹。它的底气大概来自于，潘石屹在2016中期业绩发布会上表示的，SOHO中国的优势就是地段和管理。

百花齐开、旗鼓相当，是当下中国联合办公市场的特点——同时意味着还没有任何一家成规模的竞争者。这跟Uber当时面临的处境有所不同，它进入中国时，本土的滴滴与快的已经打出了一些气候。对于WeWork来说，凭借已经成熟的运作经验，在乱战中还是可以一拼。

但是，最关键的还是如何解决水土不服问题。优客工场创始人毛大庆提出，中国为什么会出现联合办公加速器，而且是概念混淆的进行状态，因为中国的自由职业、小微企业，正在大众创业中不断迭代和成长。而WeWork，从来没说自己也要做创业孵化。

氪空间总裁钟澍在接受采访时指出了另一个问题：“中国房地产和美国房地产的逻辑不同，美国房地产资金成本是2%-3%，租售比是8%-9%，而中国是倒过来的，市场是完全不同的，WeWork进来难保不会走弯路。”

2016年，外来独角兽Uber黯然退华；共享概念的后来者WeWork能否在中国活得更久一点，且看联合办公行业2017年的发展吧。







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转载请注明: 爱运营 2017年01月20日 于 网站运营 发表