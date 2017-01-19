【知乎】与【Quora】数据对比

最近知乎顺利完成，估值，成功迈进公司行列。经过时间，知乎从一批内容公司中杀出，脚踩，拳揍，成为中国内容类公司的第一品牌。作为老用户的我，除了感恩能够与知乎共同成长之外，不禁寻思，在大洋彼岸的米国，那家问答公司的鼻祖，现在可安好？

以下是收集整理的2家公司的对比数据：



可以看出两者都更重视IOS端用户





从最近一轮估值来看，知乎比Quora多了1亿美金。





（数据来自SimilarWeb）



Quora 粉丝Top3 的是这三位：

粉丝第一的大V是一位印度人，他是印度一家机器人公司的VP，再一次验证了Quora印度人就是多！

粉丝第二的是维基百科创始人。

粉丝第三的是Quora 创始人。

知乎 粉丝Top3 的是这三位：







知乎的大V粉丝数可以说 全面碾压 Quora，Quora虽然月活跃人数更多，但国家分散，分散到每个国家的用户也就没那么多了。





Quora 的创始人 亚当（Adam D’Angelo） 1984年8月份出生于美国，跟1984年5月份出生的扎克伯格上的是同一所高中。

2003年1月份，亚当和扎克伯格一起开发了一款带推荐功能的音乐播放器 Synapse，现在这个播放器还可以在网上免费下载到，那是他的第一次创业。

2003年9月份，亚当去了加州理工大学读计算机，读大学期间，他创建了一个社交关系分析网站 BuddyZoo，允许用户上传自己的 IM 通讯录，然后网站会交叉分析并可视化该用户与其他用户的人际关系图。

2004年6月份，还在读书的亚当作为创始员工之一加入了Facebook，并在2006年11月份成为Facebook的CTO，一直到2008年6月份离开。

2009年，亚当与同是Facebook员工的 查理（Charlie Cheever）一起创建了Quora。



Quora目前没有任何营收，运营公司所需的钱都是来自投资人及创始人亚当自己，这一点已经在Quora上被人反复确认过，当然目前以Quora的流量（全球网站流量排名100+），只要接了广告就有 百万美金 进账，但目前没有，未来据说会通过 上市 来回报股东。

而知乎目前已经是一家有营收的公司了，包括：



世界上的知识星星点点，感谢知乎和Quora把这些知识 串了起来，让我们除了读书之外，多了一种方式吸收知识，每次浏览知乎和Quora，我都有一种畅游海洋的感觉，感叹知识的浩瀚，也感叹自己的渺小，希望两家公司越来越好！

作者：挖数

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来源：知乎

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