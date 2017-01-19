超过1/3的消费者更愿意参与360度视频广告

YuMe的新调查显示，很多消费者发现360度视频是一个积极的、印象深刻的体验，超过1/3的受访者表示更愿意参与沉浸式视频广告。

在虚拟现实的众多形式中，360度视频制作和传播起来最容易、最节省成本。纽约时报、CNN、经济学人、国家地理和其他发布商和平台都在提供360度视频体验。创作360度视

频体验的相机并不贵，而且360度视频也不需要VR头盔就能体验。

但是，消费者对360度视频的了解并不多。YuMe的调查显示，只有31%的消费者表示听过这种技术。调查还发现人们对360度视频的概念还存在一个误解：47%的受访者表示他们熟悉虚拟现实，并且认为360度视频是虚拟现实的一种形式。

营销人员在采用这项技术非常谨慎，Demand Metric和Vidyard的调查显示，只有6%的北美营销人员表示他们曾制作过360度视频。

随着越来越多的消费者体验沉浸式视频并搜寻更多的内容，使用360度视频的营销人员也会越来越多。目前，Twitter和Facebook都开始支持360度视频直播流服务。







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转载请注明: 爱运营 2017年01月19日 于 网站运营 发表