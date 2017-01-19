如何看待2017 年支付宝再次集五福的活动？

一年一度的春节即将到了，支付宝今年又推出了集五福的活动。并表示要把“欠大家的敬业福都还给大家。”相信大家都还记得去年敬业福难求的过程，甚 至有网友写出了一首打油诗：

锄禾日当午，我缺敬业福。 洛阳亲友如相问， 就说我缺敬业福。 垂死病中惊坐起，听说你有敬业福？

竟然有人花500大洋买敬业福，小编也是醉了，可见一个敬业福把大家折磨成啥样，去年支付宝的集五福的活动被这一个“敬业福”给连累了，今年支付宝称要把“去年的敬业福还给大家”，可见支付宝今年的决心和改变。小编也体验了一番今年的集五福活动，确实今年的集五福相比去年容易多了。用户进入支付宝可在集五福页面使用VR扫一扫任意福字随机获取三张福卡，其余福卡需要和亲友交换或者在蚂蚁森林帮好友浇水也可以获得福卡，为了增加趣味性今年还加入了“万能福”和“顺手牵羊卡”，万能福可以代替五福的任意一福（包括敬业福），顺手牵羊卡则可以随机抽取支付宝好友的一张福卡，截止目前已经有几十万的用户集齐了五福坐等除夕抢红包喽。去年是集齐五福的人平分奖金池，今年改成了随机分，最低可获得几块钱，最高可获得666元，这样也增加运气成分，让用户充满了期待，说不定运气好就中了“666”呢。

对于没有集齐五福的用户，支付宝也将在当晚为他们送上五福，希望所有人都能五福临门，这个小小的细节改变增加了人情味，弥补了去年的缺敬业福造成的不舒服。可以说支付宝真的在进步。

支付宝策划此次活动的目的还是社交之心的驱动，对于支付宝想做社交的决心小编也是佩服的，腾讯在今年年会宣布微信支付份额已经超过支付宝，所以为奖励微信支付团队拿出了1亿，可见微信凭借其在社交上的强势赢得了丰厚的利润，支付宝想做社交也无可厚非，支付宝做春节红包是不得不做的选择，不仅可以防御微信支付对支付市场的蚕食，也可以进一步探索社交之路。不过小编觉得支付宝没有必要完全仿照微信的社交之路，就算仿也很难比得上微信。支付宝可以凭借自身之优势将支付做深做透或许能有另一片天地！

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转载请注明: 爱运营 2017年01月19日 于 网站运营 发表