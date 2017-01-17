Keeper：2016年全球最常见密码排行

对于密码，不同产品有不同的要求，比较主流的网络密码要求英文字母和数字相结合。苹果的用户密码则要求更高，不仅要达到较高的位数，而且需要大小写结合。但有一些比较简单，只需要六位数字就能够实现，这就导致了严重的安全问题，因为黑客通过数字的“撞库”也能破解这些密码。
国外安全团队Keeper公布了2016年最常见密码排行榜，相信有不少图省事懒得记住复杂密码的用户中招！
他们发现了三件可怕的事情，就是：
最常用密码排行榜每年都不会有太大的变化；
在十大最受欢迎的密码中，其中四个只有六个字符 ；
电子邮件服务商并没有采取足够的措施，来阻止垃圾邮件发送者设置虚拟账户。
下面是常用密码前十名，看看你中招了没有？
1.123456
3.qwerty
5.111111
7.1234567
8.password
9.123123
最后不得不提一句，纯粹的数字密码是非常危险的，考虑到现在个人信息泄露严重，生日信息也是不安全的，所以最好选择一个比较独特的而且自己能够记住的密码，不过大多数网络产品都有限制，要求必须英文字母和数字结合使用，相对来说要安全一些。
- 本文固定链接: http://www.iyunying.org/news/92275.html
- 转载请注明: 爱运营 于 网站运营 发表
分享知识，分享快乐，运营路上你我他，携手共谈运营事！