Keeper：2016年全球最常见密码排行

对于密码，不同产品有不同的要求，比较主流的网络密码要求英文字母和数字相结合。苹果的用户密码则要求更高，不仅要达到较高的位数，而且需要大小写结合。但有一些比较简单，只需要六位数字就能够实现，这就导致了严重的安全问题，因为黑客通过数字的“撞库”也能破解这些密码。

国外安全团队Keeper公布了2016年最常见密码排行榜，相信有不少图省事懒得记住复杂密码的用户中招！

他们发现了三件可怕的事情，就是：

最常用密码排行榜每年都不会有太大的变化；

在十大最受欢迎的密码中，其中四个只有六个字符 ；

电子邮件服务商并没有采取足够的措施，来阻止垃圾邮件发送者设置虚拟账户。

下面是常用密码前十名，看看你中招了没有？

1.123456

3.qwerty

5.111111

7.1234567

8.password

9.123123

最后不得不提一句，纯粹的数字密码是非常危险的，考虑到现在个人信息泄露严重，生日信息也是不安全的，所以最好选择一个比较独特的而且自己能够记住的密码，不过大多数网络产品都有限制，要求必须英文字母和数字结合使用，相对来说要安全一些。







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转载请注明: 爱运营 2017年01月17日 于 网站运营 发表