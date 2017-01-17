2016年家庭成海淘主力军 有子女的家庭占比约84%

一年的买买买下来之后，各大电商巨头总结发现，目前中国的“剁手党”已经不光在国内消费，对于跨境电商的热情也是十分饱满。

根据亚马逊中国的报告显示，去年12月，亚马逊海外购活跃用户数量是2014发布之初的23倍。而网易的数据显示，值得留意的是，这些急速增加的年轻跨境消费者，除了来自北上广这些一线城市外，更多的来自于南京、武汉、苏州和西安这些二线大城市。

亚马逊中国消费者调研结果显示，拥有2年以下跨境网购经验的消费者占比超过50%，由此可见亚马逊海外购的推出吸引了大量全新的跨境网购人群。去年“黑五”期间，亚马逊中国成绩斐然，黑五当日销售额较2015年同期翻番，也是双11当日销售额的6倍;亚马逊香港/保税仓的销售同样异常火爆，黑五当日销售额是2015年黑五销售额的12倍之多。

网易方面称，2015年北京、上海、广州三地跨境消费者的占比与其他城市拉开明显差距，但随着更多二、三线城市跨境消费者的出现，虽然TOP5仍为一线城市，但与其他城市间的占比差距从2015年多至13%已降低到2-3个百分点之内。

有意思的是，近八成的亚马逊中国跨境消费者年龄集中在35岁以下，九成以上的亚马逊消费者拥有大学及以上学历，月收入5000元以上的消费者占比则由2015年的53%提高到了62%，提高近10%。

与此同时，家庭成为跨境网购群体的主力军，其中，有子女的家庭占比约84%。以家庭为单位的群体已经成为跨境网购的主导群体，从个人需求到家庭需求的衍变也是跨境网购品类呈多元化发展和与日常生活紧密结合的主要因素之一，跨境网购从偶尔为之的尝鲜之举逐渐成为生活常态。







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转载请注明: 爱运营 2017年01月17日 于 网站运营 发表