2016年全国网络诈骗举报金额达1.95亿余元

由公安机关与360安全中心联合发起的猎网平台发布《2016年网络诈骗趋势研究报告》，揭示了目前流行的网络诈骗手段和防范技巧。

诈骗案例举报超2万例 涉案总金额达1.95亿元

据网猎平台发布的报告统计，2016年网猎平台共收到全国用户提交的网络诈骗举报20623例，举报总金额1.95亿余元。与2015年相比，网络诈骗的举报数量虽然下降了17.1%，但人均损失却增长了85.5%。

在举报的案例中，虚假兼职共出现4550例，占比第一，达22.1%，其次是网游交易、虚假购物、金融理财、虚拟商品和身份冒充。

以涉案金额统计，金融理财是受害者损失资金最多的诈骗类型，涉案金额达7411.4万元。其次是赌博博彩诈骗，涉案总金额3067.4万元，虚假兼职、身份冒充诈骗的涉案金额紧随其后。

从网络诈骗受害人群的地域分布来看，广东、山东、江苏、河南和四川这五个省的被骗童虎最多，占全国用户举报总数的35.4%。广东省的被骗用户超过第二名近一倍，达2500多人。

由于网络购物和手机支付高度普及，一线城市遭诈骗损失也更突出：北京诈骗损失金额达到903.2万元，深圳、上海、广州的损失金额也在500万元以上。同时，北上广深等一线城市也是网友维权意识最高的城市，对网络诈骗的举报数量排在全国前列。

作为上网的主力军，18至29岁的年轻人群体仍然是网络诈骗受害者最为集中的年龄段，占所有受害者的64.9%;老年人虽然受骗人数并不突出，但受骗金额远远超过年轻人。

报告显示，2016年网络诈骗对受害者造成的人均损失达到9471元，男性受害者比例为73.6%。手机“补卡换卡”、朋友圈刷票、劫掠个人信用贷等新型诈骗形式不断涌现，手机支付在提供了便利的同时也潜伏着巨大危险，保护个人信息和手机安全防护成为当务之急。

专家提醒：保护短信验证码是防骗关键

“现在智能手机的应用越来越广泛，通过手机聊天和朋友圈行骗开始成为新的趋势”，猎网平台反诈骗专家刘洋介绍，骗子一般会以优惠商品、抽奖、红包、色情等内容诱惑，或冒充公检法机关进行恐吓，欺骗受害者上钩，手机聊天群和朋友圈的风靡也使诈骗信息更快速地传播。

刘洋提醒网友，经过大数据分析，网络诈骗还会呈现形式多样、结合个人信息精准行骗的状态；短信验证码是网上支付的关键，已经成为犯罪分子的主攻方向，骗子甚至用运营商的补换卡业务，窃取短信验证码；短网址、分享链接也在被恶意利用，通过网址跳转将受害者带到钓鱼网站上进行诈骗，网友们应注意使用手机安全软件，对窃取短信验证码的手机木马和钓鱼网站进行拦截。







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转载请注明: 爱运营 2017年01月17日 于 网站运营 发表