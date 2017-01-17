四成20-30岁年轻女性月均网上消费超过5000

近日，中国银联发布了2016移动支付安全调查报告。报告显示，今年有网上消费金额明显上升、借贷消费需求表现突出、线下实体商户消费比例增长较快、电信网络新型诈骗手段不断翻新等特点。

具体表现为：

在网上消费方面，金额明显上升。近半数的受访者月平均消费金额超过2000元；其中超过四成的20-30岁年轻女性月均消费超过5000，另外，博士、硕士高学历受访者中有1/3的人月平均网上消费金额超过5000元，均远高于平均水平。

在支付方式上，手机支付全面普及。报告显示，超过9成的受访者曾使用手机完成付款(在商户现场或远程支付)。超过四成的受访者选择“大额支付用卡，小额支付选手机”；同时消费者对消费借贷需求更加突出，使用过电商或第三方机构账户提供的信用支付比例过半，先消费后还款已经越来越被普遍接受。

从场景来看，线下实体商户消费的比例增长较快，较去年上升了12个百分点，其中83%的85后经常使用手机在线下商场、便利店及餐饮类等商户消费。

在电信诈骗方面，调查显示，社交账号盗用、短信木马链接、片区验证码成为最常见的诈骗手段。欺诈手段针对性进一步增强，根据不同人群特点实施差异化的诈骗：85后受访者以遭遇盗用社交账号欺诈超九成；40岁-50岁消费者遭遇木马链接短信风险逾八成；30-40岁的消费者约六成有被骗取动态验证码和遭遇钓鱼网页等欺诈风险。

在遭骗损失方面，约有1/4的被调查者表示遭遇过网络诈骗并发生过损失，较去年上升11个百分点，值得注意的是，近两成女性损失金额高于5000元，比男性高九个百分点。

报告显示，64%的被调查者曾使用手机号码同时注册多个账户，包括金融类账户、社交类账户和消费类账户等，其中遭遇过电信诈骗并发生损失的比例过半，高于整体平均水平。用手机同时注册金融类账户及其他账户，如发生信息泄露，犯罪分子更易接管金融支付账户盗取资金。

此外，2016年产业机构风险资金拦截能力获进一步提升，损失化解能力增强。今年以来，银联继续扩大与商业银行、收单机构及电商企业风险合作，通过实时拦截、资金暂缓清算以及货物拦截等一系列措施，为消费者挽回损失2.1亿元。全额或部分追回损失的超过五成，较去年提升33 %。

值得注意的是，仍有三分之一的受访者不了解银行卡或账户盗用保险，与配置保险用户相比，遭遇风险损失的比例高出13个百分点，产业机构扩大风险保障方面仍有提升空间。







本文固定链接: http://www.iyunying.org/news/92237.html

转载请注明: 爱运营 2017年01月17日 于 网站运营 发表