小程序惊艳上线，但为什么我会看衰它

1月9日凌晨，微信小程序惊艳上线，一时间刷屏朋友圈，各个产品经理群也展开了讨论。张小龙第一时间在朋友圈写下一个日期——2007.1.9，并配上苹果发布会的照片，暗示这是一个时代的象征。然而，从我今天对小程序的体验和思考来看，我个人还是不太看好小程序，除非腾讯后续的发展思路会有更大调整。为什么我会这么说呢，以下是我的几点思考：

1、小程序取名过于专业

不得不承认，程序一词看起来比较专业，让人第一印象就会联系到电脑计算机程序之类的概念，即使是小程序这样的一个名词，也无疑会加深用户的心理门槛。对于互联网圈内人士来说，或许这个命名没有太大差异，但是对于年纪较大的用户，或对于三四线城市的用户，他们可能第一眼并不太理解小程序的含义。

而小程序主打的就是线下不同场景和服务，不可能不扩散至二三线城市，否则也无法支撑起一个生态出来。如此的话，可能小程序最终只会沦为互联网圈或者年轻用户的玩物，离覆盖更多用户，还有很长的路。个人觉得，不如取名为“小应用”，可能更贴近大家的使用习惯，因为无论年纪大小，使用智能手机的用户，基本知道在应用市场下载应用的概念。

2、小程序入口成本高

目前激活过任一小程序的用户，才可以在微信的发现一栏看到小程序。然而使用这个入口的成本实在太高，主要体现在以下3点：

01、初次使用小程序成本高

用户即使将微信升级到最新版本，也是无法在发现一栏看到小程序的，用户只有主动激活一次小程序，发现一栏才会有小程序的入口。从产品的角度来讲，这种用户引导做得比较差，加大了用户发现小程序的难度。因此很多用户在第一次使用的时候，根本不知道怎么找到小程序。当我看到朋友圈的小程序截图时，我也是找了很多资料，才知道如何使用小程序。那么对于一些年龄层次较高的用户，如果没有人指导，估计都找不到小程序的入口。

02、目前仅支持精准搜索，不支持模糊搜索

在小程序的搜索界面，我们只有搜索出“小程序”的全名，且没有错别字的情况下，我们才能搜索出这个小程序。如搜索“膜拜单车”，就搜不到对应的小程序。不支持以关键词形式的模糊搜索。如搜索“天气”、“购物”等关键词，均找不到对应的小程序。这对用户而言，无疑加大了用户的使用成本，对于小程序开发者而言，入口展现机会更小。

03、没有提醒用户的消息通知

正是因为秉持张小龙“用完即走”的理念，微信小程序使用完毕之后，除了在搜索入口，会按照使用的先后顺序排列已使用过的小程序之外，基本没有任何渠道能够通知用户，唤起用户的再次使用。这对于一个初次上线的小程序，可能真的是致命的影响。

3、小程序推广成本高

众说周知，小程序的使用过程中，不支持手机长按二维码识别，不支持分享小程序至朋友圈。张小龙曾经也说过，关于小程序，没有商店、没有微信入口、无法推送消息等。因此，这对于想依靠小程序获得病毒传播的商家来说，无疑是重大的限制。

那么，能够大规模推广小程序的方式，最常用是使用线下推广的形式进行宣传。可是线下地推的方式，本身耗时耗力，成本极高，对于中小创业公司或者个人而言，很难接受这样的推广模式。除此之外，就是引导用户在微信精准搜索小程序全名，这无疑需要付出极高的用户教育成本，需要产品品牌有极高的知名度和使用场景关联性。那么，想做到这样的一个品牌知名度，肯定也会耗费大量的广告推广费用。

综上，无论采用线上线下的推广方式，想在市场上大规模推广小程序，都是需要付出极高的成本的。

4、小程序体验很一般

相比原生APP，小程序的体验很一般，也阉割了很多原有APP的核心功能。以“下厨房”这个应用为例，我平时经常使用的一个功能，就是菜篮功能，也就是当我们确定好一个食谱后，我们可以直接看做这道菜需要的材料。而下厨房的小程序仅支持搜索和收藏菜谱，对于想使用更多功能的用户，完全难以满足。类似的还有使用滴滴打车的小程序，只能呼叫快车，无法呼叫专车和出租车。使用今日头条，只能手动刷新看图文新闻和视频，实现不了今日头条最核心的精准算法推荐和个人订阅功能。

像这样一个阉割了核心功能的小程序，我个人觉得体验非常差。有的人说使用小程序就可以卸载一些不常用的APP了，我个人觉得不太乐观，毕竟小程序使用的功能太有限。如果手机内存足够的情况下，根本不太可能卸载APP。

5、开发者与小程序生态的矛盾

微信想要链接一切，连接人与人、连接人与服务、连接人与商业、连接人与物品。然而，开发者开发小程序，无疑是看重了微信的用户和流量红利，所有开发者的最终目的还是为了推广自己的APP或者产品。如果微信继续坚持他们现有的克制态度，让所有的小程序开发者全部都在微信体系下玩，那对于开发者而言，投入人力开发小程序，耗巨资推广小程序，可最终流量和用户都无法获得，完全支撑不起开发者的商业模式。

这种情况下，开发者肯定不会在小程序上投入所有精力，只是将小程序作为补足推广渠道的重要一环。那么，可以预测到，小程序最终会成为互联网渠道推广的战场，充斥着渠道推广的气息，这与微信小程序最初做生态的想法是完全矛盾的。

以上就是我对小程序的一些思考，有人说小程序的面世，可能加剧微信的垄断，彰显了腾讯帝国的野心。但是，我觉得小程序作为一个新事物，仍有很多进步的空间，不必对小程序过于乐观，没必要太神话小程序，未来小程序可能还有更多的路要走。可能小程序后续也会非常厉害，但是需要优化的地方也比较多。

作者简介：大雄，现阿里巴巴运营经理，前百度产品运营师，36氪特邀作者，人人都是产品经理专栏作家，三节课人气导师。每日更新，擅长总结运营类干货文章，梳理个人成长方法论。运营个人微信公众号：大雄说（daxiongshuo100）。







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转载请注明: 爱运营 2017年01月10日 于 网站运营 发表