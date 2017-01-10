YouGov：新闻信任之殇—社交网络

YouGov的最新研究显示，美国人更信任报纸和电视新闻；相反，网络新闻的信任度非常低。

从整体来看，78%的成年受访者表示更信任报纸新闻，77%的受访者信任电视新闻。虽然72%的受访者信任他们在网上发现的信息，但是只有12%的受访者信任网络新闻。

不出所料的是，家人和朋友是人们最信任的新闻来源，84%的受访者信任家人和朋友告诉他们的新闻。

最近，盖洛普的研究发现，美国成年人对大众媒介的信任已经降至历史最低点。目前只有32%的美国人表示非常信任大众媒体，和去年同期比降低8个百分点。

美国大选期间，Facebook上假新闻泛滥被曝光后，人们可能会在网上求证Facebook上的新闻的真伪，但是，研究表明，普通人很难分辨新闻的真假。

YouGov的调查显示，72%的成年网民信任朋友和家人在Facebook上分享的消息，但是这更多地和发布者有关，和Facebook无关。

YouGov还细分了各年龄段人口对媒体新闻的信任情况：

45到64岁成年人比18到29岁成年人更信任报纸新闻（82% vs. 69%）；

民主党拥护者比共和党拥护者更信任报纸新闻（85% vs. 73%）；

种族和收入不同的人口对报纸新闻信任度没有太大差异；

女性更信任电视新闻（82% vs. 73%）；

黑人、民主党拥护者和家庭收入在50到100万美元的成年人更信任电视新闻；

但是，令人惊讶的是18到29岁成年人对网络新闻的信任度是最低的。

社交媒体假新闻泛滥并不只是美国新闻行业面临的困境，中国也同样面临着这样的问题。

2015年国社科院新闻与传播研究所发布的《新媒体蓝皮书》显示，59%的虚假新闻首发于微博，32%的假新闻来自网络媒体。

更严重的是微信已经成为假新闻传播和繁殖的新平台。如同YouGov的调查显示的，人们更倾向于相信朋友和家人发布的消息。微信相对封闭的传播环境和熟悉的传播者，让其成为假新闻传播的温床。虽然微信首发的假新闻数量仅占新媒体假新闻的7%，但是和微博、网络媒体等开放平台相比，辟谣的难度也更大。

而且，中国网民同样不善于分辨假新闻。2016年发布的《新媒体蓝皮书》调查了中国网民对待真伪难辨的信息的态度，70.3%的受访者表示“宁可信其有”，只有17.6%的人选择“宁可不相信”，还有12.1%选择“其他”。这种态度不仅给假新闻传播带来更多机会，而且也会给辟谣带来更大的难度。

2017年全球新闻界正面临着一场没有硝烟的战争。英文中有这样一句话“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing”，翻译过来就是恶魔的胜利源自好人什么都不做。或许很多媒体正在忙着采用AR和VR等最新的技术，但是，内容才是新闻的根本，这一点到什么时候都不会改变。

那么，在提高新闻信任度、应对假新闻方面，新闻行业可以做些什么呢？

2016年4月芝加哥大学和美国报业协会调查了如何才能让人们信任新闻，或许能提供一些见解。

信任和准确——形影相随。准确性是新闻的五大特征之一，对新闻机构更是异常重要。现在的读者已经不能满足于三言两语的真实，他们需要的是深入挖掘，发布事实背后的真相。

信任和及时——相爱相杀。及时性在新闻进入网络时代后大幅提升，但是，时效方面的竞争也造就了一部分假新闻。一方面网络消息泛滥，即使是记者也很难分辨真假，很难找到消息来源；另一方面，网络新闻时代“抢新闻”已经成为常态，早一秒发布就意味着独家、原创，有时甚至会放弃反复检查、求证。如何在时效性和真实、准确之间取得平衡，需要新闻工作者更多的努力。

信任和清晰——第一印象。清晰意味着新闻简明、直奔主题，这一点对西方新闻界来说是很容易做到的。中国新闻行业也在适应这种网络新闻的写作模式，去掉旁枝末节，直奔主题的新闻写作方式。

信任和在线——几何倍数传播。现在大部分中国媒体已经在提供网络新闻和移动新闻服务，甚至很多媒体在社交网络上也开始了账号，为受众提供真实、准确、及时的新闻，但是也有受众表示能评论新闻对他们也很重要。

而让读者对新闻失信的问题往往是偏见和不准确。

针对社交网络假新闻泛滥，需要的不仅仅是新闻行业的努力，还需要社交网络提供商的帮助。自从有新闻以来，新闻来源就是提高和判断新闻可信性的重要标准，网络新闻让越来越多人忽视这一点。现在新闻来源将成为治疗社交网络假新闻的一剂良方，每条以新闻的形式传播的消息都需要提供新闻来源，即使是社交网络。这样做一方面可以遏制人们在社交网络上传播来源不明的消息，另一方面也给社交网络利用算法追踪每条新闻提供了便利。

创新也是提高新闻信任度的重要手段，近几年崛起的数据新闻受到受众的欢迎，一部分愿意就是数据往往比文字更清晰、更值得信赖。

科技发展也为解决假新闻问题提供了更多的手段，例如美国印第安纳大学研发出一款名为Hoaxy的搜索引擎，它可以显示出通过社交网络传播的假新闻的传播途径，利用它可以打击假新闻的扩散等等

2017年我们需要更多的新闻去了解世界变动，但是必须是真实、准确、及时的新闻消息。







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转载请注明: 爱运营 2017年01月10日 于 网站运营 发表