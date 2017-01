YouGov：新闻信任之殇—社交网络

YouGov的最新研究显示,美国人更信任报纸和电视新闻;相反,网络新闻的信任度非常低。

从整体来看,78%的成年受访者表示更信任报纸新闻,77%的受访者信任电视新闻。虽然72%的受访者信任他们在网上发现的信息,但是只有12%的受访者信任网络新闻。

不出所料的是,家人和朋友是人们最信任的新闻来源,84%的受访者信任家人和朋友告诉他们的新闻。

最近,盖洛普的研究发现,美国成年人对大众媒介的信任已经降至历史最低点。目前只有32%的美国人表示非常信任大众媒体,和去年同期比降低8个百分点。

美国大选期间,Facebook上假新闻泛滥被曝光后,人们可能会在网上求证Facebook上的新闻的真伪,但是,研究表明,普通人很难分辨新闻的真假。

YouGov的调查显示,72%的成年网民信任朋友和家人在Facebook上分享的消息,但是这更多地和发布者有关,和Facebook无关。

YouGov还细分了各年龄段人口对媒体新闻的信任情况:

45到64岁成年人比18到29岁成年人更信任报纸新闻(82% vs. 69%);

民主党拥护者比共和党拥护者更信任报纸新闻(85% vs. 73%);

种族和收入不同的人口对报纸新闻信任度没有太大差异;

女性更信任电视新闻(82% vs. 73%);

黑人、民主党拥护者和家庭收入在50到100万美元的成年人更信任电视新闻;

但是,令人惊讶的是18到29岁成年人对网络新闻的信任度是最低的。

社交媒体假新闻泛滥并不只是美国新闻行业面临的困境,中国也同样面临着这样的问题。

2015年国社科院新闻与传播研究所发布的《新媒体蓝皮书》显示,59%的虚假新闻首发于微博,32%的假新闻来自网络媒体。

更严重的是微信已经成为假新闻传播和繁殖的新平台。如同YouGov的调查显示的,人们更倾向于相信朋友和家人发布的消息。微信相对封闭的传播环境和熟悉的传播者,让其成为假新闻传播的温床。虽然微信首发的假新闻数量仅占新媒体假新闻的7%,但是和微博、网络媒体等开放平台相比,辟谣的难度也更大。

而且,中国网民同样不善于分辨假新闻。2016年发布的《新媒体蓝皮书》调查了中国网民对待真伪难辨的信息的态度,70.3%的受访者表示“宁可信其有”,只有17.6%的人选择“宁可不相信”,还有12.1%选择“其他”。这种态度不仅给假新闻传播带来更多机会,而且也会给辟谣带来更大的难度。

2017年全球新闻界正面临着一场没有硝烟的战争。英文中有这样一句话“The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing”,翻译过来就是恶魔的胜利源自好人什么都不做。或许很多媒体正在忙着采用AR和VR等最新的技术,但是,内容才是新闻的根本,这一点到什么时候都不会改变。

那么,在提高新闻信任度、应对假新闻方面,新闻行业可以做些什么呢?

2016年4月芝加哥大学和美国报业协会调查了如何才能让人们信任新闻,或许能提供一些见解。

信任和准确——形影相随。准确性是新闻的五大特征之一,对新闻机构更是异常重要。现在的读者已经不能满足于三言两语的真实,他们需要的是深入挖掘,发布事实背后的真相。

信任和及时——相爱相杀。及时性在新闻进入网络时代后大幅提升,但是,时效方面的竞争也造就了一部分假新闻。一方面网络消息泛滥,即使是记者也很难分辨真假,很难找到消息来源;另一方面,网络新闻时代“抢新闻”已经成为常态,早一秒发布就意味着独家、原创,有时甚至会放弃反复检查、求证。如何在时效性和真实、准确之间取得平衡,需要新闻工作者更多的努力。

信任和清晰——第一印象。清晰意味着新闻简明、直奔主题,这一点对西方新闻界来说是很容易做到的。中国新闻行业也在适应这种网络新闻的写作模式,去掉旁枝末节,直奔主题的新闻写作方式。

信任和在线——几何倍数传播。现在大部分中国媒体已经在提供网络新闻和移动新闻服务,甚至很多媒体在社交网络上也开始了账号,为受众提供真实、准确、及时的新闻,但是也有受众表示能评论新闻对他们也很重要。

而让读者对新闻失信的问题往往是偏见和不准确。

针对社交网络假新闻泛滥,需要的不仅仅是新闻行业的努力,还需要社交网络提供商的帮助。自从有新闻以来,新闻来源就是提高和判断新闻可信性的重要标准,网络新闻让越来越多人忽视这一点。现在新闻来源将成为治疗社交网络假新闻的一剂良方,每条以新闻的形式传播的消息都需要提供新闻来源,即使是社交网络。这样做一方面可以遏制人们在社交网络上传播来源不明的消息,另一方面也给社交网络利用算法追踪每条新闻提供了便利。

创新也是提高新闻信任度的重要手段,近几年崛起的数据新闻受到受众的欢迎,一部分愿意就是数据往往比文字更清晰、更值得信赖。

科技发展也为解决假新闻问题提供了更多的手段,例如美国印第安纳大学研发出一款名为Hoaxy的搜索引擎,它可以显示出通过社交网络传播的假新闻的传播途径,利用它可以打击假新闻的扩散等等

2017年我们需要更多的新闻去了解世界变动,但是必须是真实、准确、及时的新闻消息。







