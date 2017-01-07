阿里巴巴与400万老人的故事:比你想象中的要潮

2017年1月初，支付宝官方微信显示：50岁+老人最爱用“淘宝购物、转账、手机充值、余额宝、线下支付”这五大功能，我们很期待未来会变成怎样。

从2017年1月5日开始，养老e周刊（微信：Agingweekly）正式上线了。我们将围绕50岁+的老人，观察分析Ta们的行为和需求；有了老人真正想要的，我们还会倾听养老从业者的声音和观点；我们更希望听到对养老好奇心满满、甚至愿意投身于此的童鞋们，你们的声音是什么？

所以，我们启动了“请回答2017”，抛出思考，也欢迎大家尽情发表观点和提出问题。

实话说，即便是阿里这样有着丰富信息可查询的公司，我们依然只能找到有限的、不连续的与50岁+老人相关的数据（来源于历年公开的媒体报道、支付宝微信公众号、阿里研究院、阿里上市财报等）。尽力去梳理和发现其中有价值的点，抛出来与养老行业的从业/创业者们一同探讨，这是我们的价值所在：

1. 孝心经济是不是伪命题？

养老e周刊观点：孝心经济最显性的切入点是“孩子为爸妈买好东西”，是典型的电商领域，对大的电商平台来说是“顺手”做的事。结合上面的数据可以看到，虽然子女更容易在移动互联网上选择和支付，但对孩子来说孝心的触发并不是“可持续的”，对于老人想要的每个家庭情况不是“可标准的”，对于平台来说流量不是“可独立的”。

2. 我们真的知道爸妈需要什么吗？

养老e周刊观点：孝顺又细心的童鞋们应该会注意到，淘宝专门的中老年频道在2016年改名为“孝心市场”，主打的是活力老年群体。按照权重来看，“衣食”占据了最好的70%+页面位置；家电在其后，分为娱乐类-手机、收音机、电视盒子、保健类-足浴、按摩椅、血压计等。

举例来说，不到100元的看戏机为什么可以销量很高？做广场舞硬件，无论是个人使用的Pad还是现场使用的播放机，先不说价格高出3-5倍，所谓的学习舞蹈入口、所谓的广告分成模式，这到底是我们臆想的还是老人真的需要的？

再问问自己，我们真的知道爸妈需要什么吗？

3. 老年剁手党意味着什么？

养老e周刊观点：100%+的增长背后是“需求分散、追求低价”，这仍然是大部分老人网购的特点；老人与超出认知的移动互联网“初次见面”，“请多关照”的愿望也会被与时俱进的理财和保健品骗子们打破。

这些还都需要时间让老人们学习和适应，2016年很热门的广场舞就是很典型的例子—在高速增长的舞蹈类产品销售中，广场舞占15.4%排名第三，平均一套装备437元—兴趣驱动强、从众效应高、消费门槛低，广场舞自然切到装备周边很自然，但便宜的线上流量争夺战之后，接下来的生意是不是还是要回到线下？

4. 孩子帮我赚点，我帮孩子省点儿，才是核心驱动力？

养老e周刊观点：“宝宝”收益持续下降的情况下，老年人依然追赶大盘，1.5年时间里近350万55岁+老年人都享受着普惠金融带来的乐趣与收益。这是上一代人省钱理念的驱动，为Ta们带来了尝鲜移动互联网的某种存在感，更提供了线下老友会面时颇具荣耀感的谈资。

“这是我家儿子/闺女帮我弄得，你看，每天都能赚点儿，甭客气，今儿这顿我请了”

类似的，如果更多老人在使用健康管理的云智能硬件时也能说出来，那Ta就是挺难离开你了吧？不过，你能一直补贴多久呢？

5. 为什么要停在你的超市里？

养老e周刊观点：双12当天老人的移动支付创造峰值，但这是建立在“线下场景熟悉+专人指导服务”之上的不可复制行为，各大超市挤成一团，想想看对于大爷大妈来说效率提升体验改善了吗？

再来看春节当天，场景的熟悉和专人的教学交给更亲密的家庭关系来解决，同时有着过年气氛的强驱动，这是一场零点前的全家欢游戏；之后仍然建立在家庭亲情场景下的小额保险，完全可以用抢来的红包来支付，这个“超市”的驱动力不再是折扣。

那么，无论是互联网+养老的创业者，还是传统养老的从业者，你的项目驱动力又是什么？

2017年会是怎样？

前面花了5分钟，我们一起走过了5年时间，而阿里巴巴的400万老人的故事其实才开始：

2017年1月初，支付宝官方微信显示：50岁+老人最爱用“淘宝购物、转账、手机充值、余额宝、线下支付”这五大功能，我们很期待未来会变成怎样。

比如说老人们担心密码安全问题，而采用人脸支付？

比如对应年轻人的“扶老人险”，也给老人们一份保障？

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来源：养老e周刊







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转载请注明: 爱运营 2017年01月07日 于 网站运营 发表