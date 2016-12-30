90后的百度副总裁只有一个，但苦逼的运营却有很多！

90后的只有一个，但苦逼的却有很多！我们要静守，一起抱团度过这段一脸蒙逼的成长。

考虑到这是我们第二年做运营人的生存现状调查，所以想在报告的伊始先聊聊今年相比于去年的五大变化。

男女比例出现逆转，女性成了互联网运营从业者的主导。

运营的分工越来越明细，新媒体运营的岗位占比在下降。

从业者年轻化趋势愈发明显，0-3年运营依然是主力军。

资本寒冬新增的产品变少，在中小产品做运营的占多数。

成就感缺失较去年严重，运营从业者的薪资不升反降。

1、运营从业者的男女比例？

运营从业者的在性别占比上，15年还是男生略胜女生，今年则是被完胜10个百分点。不管是在哪家公司做运营，都能够明显的感觉的阴盛阳衰。不知道大家是否跟我一样，寻思着男同胞们都上哪工作了。

不过话说回来，嘴上在嘀咕，作为男生心里还是美着呢，毕竟身边美女围着转，加班搬砖也带劲。

2、运营从业者的年龄组成？

在16年的运营从业者中有64.2%是90后，工作十年以上的老司机偏少。项目落地靠90后，掌舵还得靠85前，真正享有运营决策权的是30岁以上的运营老人。他们在互联网刚起步阶段就开始在运营领域摸爬滚打，虽然人数只占了6.6%却掌握了80%的运营资源。

3、运营从业者的工作方向？

运营是个框什么都能够往里装，每次朋友聚会被问到在做什么的时候，你是不是也会紧张，然后脑子里快速闪过最近做的事情，试图给自己做工作下个具体的定义，可最终还是有49.5%的运营无法改变“其实自己什么都做”的真相。

不过从16年运营人生存现状调查的结果中我看到了一个好的趋势：运营分工开始明细。内容和用户运营的相关从业者比例提升到了26%，新媒体运营的比例在下降，越来越多的企业开始意识到对产品本身运营的价值高过在新媒体渠道的盲目跟进。

4、运营从业者的工作年限分布？

据某知名招聘网站数据显示，互联网的整体从业者中工作经验在3年以下的为37.46%，而单从运营岗位分析，0-3岁的运营却占到了91.5%，相比于技术、产品、设计，运营作为互联网的新兴岗位还有很长的路要走。

另外，今年1-3岁运营的占比超过了0-1岁运营，看来还是有蛮多人选择在运营这条路上坚持的。

5、运营从业者的薪资收入？

运营也算是拼资历了，薪资分布和从业年限的分布在整体上一致。受工作年限的影响，79.8%的人工资不超过10K，只有少部分运营突破经验限制拿到了10K以上。

今年互联网行业整体平均薪资提升了，但是1-3年运营从业者的薪资水平反倒出现了下降，相信不少人又该（被）拖后腿了。

6、你运营的产品用户规模？

受资本寒冬的影响，今年未上线的产品占比从去年的27.6%下降到了17.8%，用户规模在10万-100万的产品比例提升了2个百分点。

对于互联网创业来说10万用户规模是条坎，还有46.1%的产品在努力冲破这条生命线，往前推进意味着融资加速，整体运营节奏也能够上正轨。

7、你需要加班嘛？

超过81.4%的运营需要加班，更糟糕的是有11.7%的从业者根本就没有周末。拼一点的创业公司正常的作息时间是“10-10-6”，也就是每周需要工作6天，周末遇到产品或者活动上线基本上就是继续加班了。

即使不在创业公司，有一些社区的运营，周末除了需要更新内容和首页物料，遇到热点事件还得出内容做专题，工作节奏完全赶上了战地记者。对严苛要求自己的运营来说，生活即工作，工作即生活，单身汪恨不得把家搬公司了。18.6%表示从不加班的运营，不知道你们公司还招人吗？

8、你在工作中最缺什么？

跟运营从业者中大部分是90后有关，65.5%的运营都是工作狂，在他们眼里个人工作成就感比什么都重要。

另外一个比较让长辈们担心的现象是：运营从业者把找另一半的优先级放在挣钱、个人时间、旅游之后了。

9、你对现在的运营工作满意嘛？

预计明年春季在运营圈会有一波大换血和动荡，超过88.3的运营表示对现在的工作无感，其中18.7%明确提出想离职。

无法学到更多东西、对新增不满意、企业发展前景不佳，是互联网运营人选择跳槽的主要原因，各位老板们是时候在年底的时候给你想留着的人才加薪发年终奖啦。

最后是今年新增的一项关于学习的调查，主要是出于私心想看看现在有多少人缺乏系统学习的机会。让人值得高兴是不缺学习机会的运营占比想象中高出了3个百分点，但是仍然有超过90%的运营缺乏学习机会，相比于零散的微课有75.5%的运营开始热衷于花更多的时间去系统的学习运营。

附上五条运营对自己学习现状的吐槽：

1）培训少领导太忙没时间指教

2）像我们这种二本不出名学校毕业的应届生，第一年真的好难啊。希望有针对我们的课程。

3）我刚刚转到广告产品运营，之前也不是做这块的，有时不知道要往哪方面想，做些什么。最头疼的是，想请教个人也没有，因为目前整个部门只有我一个运营。之前还有一个人做这块内容，每次想跟他学习下，他都会说你自己想呗。

4）还是没人带啊没人带，自己做了运营方案但又没能很好地执行，学的知识点都是零散的不系统。

5）运营工作人员很难找到一个系统的学习标准，都是在不断摸索中总结经验，刚入行的小白感觉要学的太多，不知从何开始。

90后的李叫兽只有一个，但苦逼的运营却有很多！我们要静守，一起抱团度过这段一脸蒙逼的成长。

作者：运营研究社