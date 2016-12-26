花椒直播：2016年直播年度大数据 校园主播月收入最高可达 190 万

近日，花椒直播发布直播年度大数据。

报告显示，90 后是直播和看直播的重要人群。在年龄分布上，90 后主播占花椒直播开播总人数的 68%，观看直播的用户中 90 后占 57%。

而在地域分布上，东北主播成为主力，数量占比达 3 成，居于各省份主播数榜首。主播大多具有 “双重身份”，网红在主播中人数最多，占比达 33.8%。

花椒直播是行业首个推出校园频道的直播平台。

校园数据方面，花椒直播已经覆盖全国 98.7% 的院校，其中北京电影学院、四川音乐学院和华北理工大学三所高校占据前三。众多专业中，播音主持专业在数量上排名第一，之后是表演和英语。

校园主播收入方面，花椒校园主播平均月收入达到 1.6 万元，是北京市 2016 年平均收入 6906 元的 2.3 倍。排名前五十的主播平均收入超过 20 万元，排名第一的校园主播月入 190 万，是 2016 年北京白领平均月收入的 275 倍。

直播有这么高的收入，一方面是平台签约分成，另一方面也源于粉丝的打赏。花椒直播副总裁郭鹤曾表示，花椒主播一般可以分到打赏的 70%，头部主播可以达到 80%。

打赏的数据显示，花椒直播上主播总收礼数已超 50 亿次。打赏额土豪榜上，自由职业、公司职员、产业 / 服务工人、公司高管名列职业前四，标注为“大学教授”身份的注册用户以年度打赏额超 5000 万居第五。

同时，北京、广东、上海、浙江、江苏等地盛产“土豪”（月打赏 1 万元以上），其中北京地区以土豪数最多，占比达 20.4%。另外，土豪用户中半数已婚，20%的土豪是 95 后。

看过直播的你，对主播经常说的哪句话印象最深？

“左上角点关注”在花椒直播数据里被认定为“年度最洗脑”金句，而“求礼物”和“求分享”也是主播们在直播过程的必备说词。

自 爱范儿







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转载请注明: 爱运营 2016年12月26日 于 网站运营 发表