2017年科技行业七大趋势

据国外媒体报道，由于唐纳德·特朗普（Donald Trump）当选美国新总统以及5G移动技术越来越受关注，移动行业的变革势在必行。这也许意味着，从服务提供商到服务质量，一切事情都将发生改变。特朗普或许是一位令人难以捉摸的当选总统，但这并不会阻止我们从“水晶球”探求未来的努力。以下即是2017年移动行业的七大趋势：

1、免费流量会更多

得益于特朗普的成功当选，你可能会看到更多“免费”的服务，在这些服务中，无线数据不会依照用户流量限制进行计算。AT&T新推出的DirecTV Now服务就是一个例子，即便他们存在流量限制，用户仍可以随心所欲下载尽量多的视频。Verizon也在尝试相同的路线，推出了Go90视频服务。

另一家电信运营商-Mobile则拥有一项名为BingeOn的服务，它宣称这项服务有所不同，因为它会向Netflix和YouTube这样的外部视频服务提供免费流量，而不仅仅是自家服务。康卡斯特预计会在明年推出流媒体电视服务，届时任何能上网的人都可以观看。只要是通过家庭宽带或是康卡斯特的无线服务观看，这种服务就不会花钱。康卡斯特的无线服务将在明年夏天推出。

尽管用户对获得“免费”流量很满意，但批评人士也警告说这种做法不利于竞争。如果你很满意DirecTV Now的服务，还会去使用其他公司的服务吗？这最终恐怕会让消费者付出更大的代价，而创新服务也会更少。

即将卸任的美国联邦通信委员会主席汤姆·维勒（Tom Wheeler）始终对免费数据服务充满质疑。本月早些时候，联邦通信委员会甚至批评AT&T违反了网络中立性原则，提供DirecTV Now产品。不过，随着特朗普任命的新任FCC主席上任，网络中立性原则有可能会被废除，免费流量服务可能会面临极小阻力，甚至是不会遇到任何阻力。

2、行业合并潮

到2017年结束时，现在向你提供无线服务的公司可能会更名。尽管在奥巴马执政期间行业兼并受到冷遇，但这一点或许会在特朗普担任总统后改变。软银CEO孙正义（Masayoshi Son）希望Sprint和T-Mobile合并，尽管联邦通信委员会给孙正义泼了一盆凉水，但双方有可能会重返谈判桌。不过，在软银本月早些时候表示计划在美国投资500亿美元，旨在创造5万个就业岗位之后，孙正义的希望又重新燃起。

除此之外，据瑞银分析师约翰·霍德里克（John Hodulik）介绍，一项涉及卫星电视提供商Dish Network的交易也在酝酿之中，该公司拥有移动运营商所需要使用的无线频谱资源。T-Mobile、Verizon和康卡斯特都有可能会成为Dish Network的潜在合作伙伴。

Verizon和康卡斯特也试图进行合并。一旦合并成功，Verizon将可以获得康卡斯特视频内容的使用权，而康卡斯特同样可以受益于Verizon的服务——该公司在今年晚些时候推出了基于自家Wi-Fi网络的无线服务。两家公司已经在康卡斯特的无线服务上建立了合作，这种服务还会销售Verizon的服务。但是，这一交易影响太大，一般人难以接受，即便是共和党人。不过，在这种情况下，康卡斯特与T-Mobile以及Verizon与有线电视运营商Charter Communications也有可能进行合并。

3、无人机远途送货

想象一下披萨由无人机送至用户家门口的画面。Alphabet旗下谷歌等公司都在测试通过无人机送货的服务。本月早些时候，亚马逊刚刚完成第一笔通过无人机送货上门的订单。但是，今天用于控制无人机的短距Wi-Fi和蓝牙信号，令无人机无法实现长途送货。因此，这些公司就需要通过蜂窝网络来实现无线控制。

爱立信和高通等多家设备与零部件厂商都在测试远途无人机控制。高通和AT&T还开始在圣迭戈测试这项技术。今年10月份，Verizon宣布了“空中LTE运营”（AirborneLTE Operations，“ALO”）计划，想要利用无人机来帮助救灾活动的第一响应者，鼓励开发者打造支持ALO的应用。

尽管这些公司2017年可能会在这个领域取得某些进展，但别痴心妄想无人机递送披萨的服务可以覆盖全美。这项技术若想取得成功，真正需要的其实是5G无线网络——5G技术可以减少网络延迟时间，确保这些无人机可以在第一时间对命令作出回应。

4、5G测试全面铺开

在2017年，5G的“测试”将全面铺开。AT&T和Verizon已经建立了合作，将在2017年联手测试5G网络。Sprint和T-Mobile也将在5G网络测试上联手。Verizon CEO洛厄尔·麦克亚当（Lowell McAdam）本月宣布，该公司将在2017年第一季度发起5G商用前的实地测试。在德克萨斯州的奥斯汀，AT&T也携手英特尔对5G技术展开测试。

但是，在你对这种测试活动感到激动之前，请先记住，根据Verizon和AT&T的设想，5G最早不会专门针对移动服务进行部署，而是作为家用宽带的无线替代品。

5、视频质量控制将成行业标准

无论你能否觉察到在移动设备上播放DVD或HD质量视频的区别，你在不久后可能没有太多的选择。T-Mobile和Sprint已经降低了部分视频内容的质量，用于节省数据流量。AT&T表示将在明年开始增加这种功能。Verizon不久也将加入他们的行列。

目前所有这些节目都是可选的。不过，一旦网络中立性的威胁不复存在，那么这就将成为行业标准。一个积极的方面是，移动网络会得到更高效的利用，有助于消费者获得更好的数据套餐服务。这种低质量视频还将让T-Mobile和Sprint可以继续提供无限流量套餐服务。对于那些具有流量限制的用户来说，这种服务还让他们不会因为观看新一季《权力的游戏》而超出流量上限。

6、“Wi-Fi优先”网络成主流

得益于有线电视巨头康卡斯特推出的所谓“Wi-Fi优先”（Wi-Fi-first）网络，这种服务（如谷歌的Project Fi和Republic Wireles）将在2017年越来越受主流用户欢迎。“Wi-Fi优先”网络同时使用蜂窝网络和本地网络，提供廉价的无线互联网连接服务。一旦Wi-Fi信号没有了，它们将使用蜂窝网络提供服务。

Project Fi和Republic Wireless从2015年开始支持更多的设备，从而帮助增加了更多的潜在受众。2017年年中，康卡斯特会将自家1500万个热点与Verizon的4G网络进行联网，届时人们会对“Wi-Fi优先”网络非常感兴趣。当然，还有一个疑问是，康卡斯特如何对这种新服务进行定价，而这种价格是否具有足够的吸引力，让人们放弃传统的移动服务呢？

7、光纤“未死”

谷歌在今年10月份宣布，将暂停部署“谷歌光纤”（Google Fiber），这一决定击碎了许多人的超高速宽带服务梦想，他们本希望谷歌可以将这种服务部署到自己的城市。但是，这并不意味着光纤或高速互联网接入走向终结。正是由于“谷歌光纤”，康卡斯特和AT&T等公司提升了宽带服务的速度。AT&T一直在快速扩张光纤网络，而这种工作会持续到2017年。

光纤与无线行业创建5G服务的雄心息息相关。2017年与现在的一个巨大差别是，谷歌、AT&T和其他公司将寻求通过无线网络，为直接进入家门的“最后一英里”提供高速宽带服务，而不再通过光纤来实现这一目标。