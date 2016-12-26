预计2026年人工智能可能威胁美国47%工作岗位

本周，奥巴马总统的科学和经济顾问发布了一份关于人工智能的报告，提到自动化对美国就业市场和经济的影响。 报告指出，由于采用人工智能，生产率得到提高，财富增长的潜力巨大，并同时警告说，人工智能将对现有工作岗位造成威胁，低技能、低学历工人和高技能工人之间的工资不平等将加剧。

在最近几十年中，自动化已经取代了电话总机、档案员、旅行社、流水线工人等诸多就业机会，眼下即将替换与驾驶相关的职业，如出租车司机和Uber司机。自动化可能将在十年内进入卡车行业，威胁美国380万相关就业相关。一些快餐店也在测试售货亭和自动点菜系统。

关于自动化将在多长时间内扰乱美国就业市场的估计众说纷纭，报告引用了两种对自动化率的不同猜测。乐观一派如经济合作与发展组织的研究人员发现，随着相关任务的自动化，许多职业有可能发生变化，而非完全消失。他们估计，在未来的十年或二十年内，只有9%的工作岗位岌岌可危。然而，卡尔·弗雷(Carl Frey)和迈克尔·奥斯本(Michael Osbourne)所做的独立分析曾要求一个专家小组将人工智能可能取代的职业加以分类，结果发现，美国有47%的就业岗位危机重重。

报告指出，“如果这些受到威胁的工作岗位最终丧失的话，数以百万计美国人的生计将大大改变，并可能在短期和中期面临相当大的经济挑战。”

不过，上述两项针对自动化风险的研究一致认为，低收入的工作风险最高。由弗雷和奥斯本为例，他们发现，时薪20美元或更少的工作有83%将被人工智能所取代，相对而言，时薪40美元的工作被取代的比例仅为4%或更多。“如果劳动生产率的提高无法转化为工资的增长，那么，人工智能所带来的大规模经济增长只能使极少部分特定人群受益，”报告说。“而不是由工人和消费者广泛分享的繁荣，这可能会推动竞争的减少，财富不平等的增加。”

研究人员无法回答的一个关键问题是，就业增长可否弥补自动化所带来的损失，因为从传统意义上说，这种效应可抵消美国每个季度因企业减产或关闭所带来的6%失业率。报告在预计自动化可能造成失业潮的同时，呼吁政府出台政策，教育和培养新型劳动者，帮助失去工作的人，并采取措施化解日益严重的收入不平等矛盾。