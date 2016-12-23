2017年全球七大科技预测 虚拟 智能成主关键词

根据IHS Markit最新发布的白皮书显示，从人工智能到物联网，影响深远的创新正在全球各个科技领域展开，持续改变着消费者、企业以及机器的交互方式，同时刺激着科技市场成长的革新。

鉴于IHS Markit针对广告、汽车、互联网络、消费电子设备、娱乐、显示器、多媒体、半导体、通信等行业的领先技术专家的调查结果表明对未来科技发展的关注，IHS Markit分析师做出了对新一年全球科技市场预测分析。

在IHS Markit报告中发布的2017年七大科技趋势如下（排名不分先后）：

趋势 #1 ——智能制造的发展，让更多的科技产品成为了现实

公司通过使用物联网来变革产品制作、供应链管理以及产品设计的方式。

示例：随着自动化/运营商科技公司竞相为工业市场提供物联网项目，预计他们将在云端发布自己的平台即服务（PaaS）。

趋势 #2 ——人工智能（AI）变得更加重要

目前已有多家公司（亚马逊的Alexa，苹果的Siri）的个人AI助理已经通过智能手机和其他设备获得了数以亿计的用户访问。

然而，随着手动操作逐渐向AI转变，影响更大、意义更深远的改变即将到来，例如在自动驾驶汽车或机器人领域。

趋势 #3 —— 虚拟世界的崛起

经过数年宣传之后，虚拟、增强和混合数字世界背后的操作现实技术在2017年将得到更充分的体现。随着Facebook、谷歌和微软将其现有技术整合至更详尽的发展战略中，增强现实（AR）和虚拟现实（VR）技术将取得显著的进步。

虽然未来几年内可用性有限，但具有4K视频和 高动态范围（HDR）成像功能且支持VR的新款游戏设备也将成为高品质VR内容的传播媒介。

趋势 #4——“Meta Cloud”时代来临

通信服务提供商计划带来新一轮创新，允许企业通过单一连接网关连接到多个云服务提供商。IHS Markit将其称之为Meta Cloud。

在2017年，传统软件即服务（SaaS）供应商以及诸如IBM、亚马逊，尤其是谷歌通过其Tensor芯片将使这些全新服务成为可能。我们将密切关注更多专业化芯片在未来两年的开发和部署。

趋势 #5——新设备模式革命

在过去几年，那些已快速成长为大规模市场的消费无人机产品，就是最为接近的产品类型演变案例。3D打印机和打印笔正在以相同方式快速发展。

通过廉价3D打印和智能手机部件打造全新的设备类型和用途，将使下一套新设备成为可能。

趋势 #6——太阳能仍是最主要的可再生能源

由于太阳能是最大的可再生能源来源，2017年我们将看到光伏（PV）技术的地位将进一步稳固和加强。

2016年和2017年，全球范围内新增的光伏产能中，超过四分之一以太阳能电池板形式体现。太阳能增长得益于光伏系统成本的急剧下降，以及各国对于可再生能源发电的扶持政策。

趋势 #7——低功耗技术扩展到不易访问的物联网设备

作为短程无线标准（例如Wi-Fi和蓝牙）的替代方案，第一批低功耗广域网络（LPWAN）将于2017年在全球上线。LPWAN技术将克服范围限制以及信号强度差等实际困难，以更低成本，更高效率，连接那些不易访问的物联网设备。因此，这将为电信运营商支持低比特率应用带来巨大的商机。

反过来，LPWAN技术的可用性提高以及低成本优势将推动智能抄表、智能建筑、精准农业以及很多其他应用的网络连接性。







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转载请注明: 爱运营 2016年12月23日 于 网站运营 发表