兑吧运营直升机NOMS运营峰会成为行业标杆 三个纬度解析成功秘籍

运营领域的发展，目前已经互联网行业关注的重点。2016年12月17日，由兑吧运营直升机举办的NOMS全国运营峰会在北京、杭州、深圳同时召开，会议通过嘉宾分享总结了运营的趋势和发展，通过圆桌讨论解决了运营的一些列难题，NOMS全国运营峰会称为运营领域的风向标。

精准匹配、解决运营难题

主办方为了保证大会的分享质量，共计邀请了近50位的资深的运营嘉宾，嘉宾阵容可以覆盖互联网的半壁江山，60%的嘉宾首次亮相，讨论内容包括产品运营、内容运营、用户运营等三大方面，话题覆盖了数据运营、社区运营、短视频运营等各个方面，首次大咖的齐聚，引发了媒体及业内的好评。

场面爆满、营销也有花样

作为国内首次的运营峰会，主办方运营直升机也是通过多屏互动宣传。除了在媒体、垂直渠道进行推广，还通过中关村创业大街的户外大屏，将影响力扩大到创业者当中，引发了创业、创投对的关注。同时，主办方准备了砸金蛋，答题测试题等具有互动性的小游戏。游戏的传播也带动了峰会的传播，实现从口碑到人气的转化，得到用户的赞赏。

深耕“内容”离用户更近一步

众多运营来NOMS全国峰会的一个目的，就是为了更系统的学习，从而得到更好职业发展。NOMS峰会当天，除了嘉宾分享，运营直升机还携手李少加老师在峰会现场举办《进化式运营》的首场签售，现场准备了40本书，直接送出。同时，为了帮助运营实现梦想，运营直升机公开招募了最有故事的运营，并包下3架直升机游览八达岭长城，成功俘获运营的心。

回顾本次NOMS全国运营峰会的成功，不仅收获了几百万的曝光与讨论，还客观的分析了运营的趋势和未来发展机会，更是潜移默化的影响了企业对运营的重视程度，为运营驱动公司发展提供了更多案例借鉴和思考。







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