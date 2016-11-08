警惕双十一套路：拼多多靠“诱骗社交分享”积累千万用户，获过亿投资

今天在BLUES建立的产品经理群，有位同学发来一个拼多多的链接：

尽是诱人的文案：

我免费抢到了“爱奇艺一年会员黄金vip资格，看电影，没有……【限量试用】参与0元申请爱奇艺1年黄金VIP会员资格。

这是个文案高手啊，字字吸引眼球，【我免费抢到了】、【爱奇艺】、【一年会员】、【限量】、【0元】、【黄金VIP】，都会让用户扫一眼，就感觉，要不要试试。

而且借用了用户的名义说：我免费抢到了……

这就表示，既然朋友都【已经】免费抢到了，那么，我也是不是可能免费抢到。

如下图所示：

果然，这位同学的链接发出来没多久，就已经有10个人拼团成功。

下图所示：

一下就是拉动了至少10个用户活跃，不知道里面有几个新用户，难怪拼多多发展这么快，1个拉10个，毫无成本啊。

做拼多多的互联网产品经理，一定是个经验丰富的老手，洞察人性，而且，整个交互过程非常流畅，每个页面焦点明确，用户很自然的按照设定的路径进行点击。

两步就到达支付页面，而且，支付是0元，毫无压力的支付了。

这里的疑问是，明明是虚拟的爱奇艺会员卡，却需要填用户地址、电话，就这么套取用户资料。

既然是拼团，还需要发朋友圈，这个邀请页面，也是做的挺好的，重点显示部分，都是高亮了：还差9人，成团后有88元券的奖励哦！

拼到成功后，你会发现原来是个抽奖，最终随机选取50名试用者赠送爱奇艺。

尼玛，拉人拼的时候，哪里说是抽奖了，明明是10人团啊，不是拼到10人就成功么，怎么变成了拼到10人还要抽奖？

不管多少人参与，总共就50个名额，而且还不知道这50个是不是真的用户中奖，简直是无本生意啊。

套路其实很简单：

低价甚至免费商品诱惑用户拼团，拼团成功，才告知需要抽奖，用户感觉上当，为时已晚。

简直是明目张胆的的欺诈用户！

后来，产品经理群就开始气愤了，大家都是做互联网产品的同行，居然就这么被骗了：

根据拼多多官方发布的数据，该平台从生鲜品类切入，自2015年9月上线，截至2016年1月单日交易量便突破1000万，2月份付费用户便达到2000万，其用户积累几乎全部依靠社群类精准营销完成。

其实“社群精准营销”不过是个幌子，就是利用了用户占小便宜的心理，诱骗分享拼团。

用谷歌、微博搜索“拼多多”，搜索结果显示，很多群众被诱骗，并且在微博上公开受骗信息。

合肥朋友圈的拼多多好吓人！40多人拼单买水果全被骗了这！

社交电商红与黑，拼多多低价拼团猫腻多

低成本拉新

拼单购的模式对很多用户来说，并不陌生。它常常从低价水果拼单切入，只要某个微信好友发起，凑够一定人数即可成团，并可以获得额外优惠的价格。甚至有电商为此打出不少“一元价”的商品促销。

看似划算的低价“拼团”，实则暗藏猫腻。“拼多多让大家开团并转发链接的时候，页面并没有注明是抽奖。在下载它们的APP应用注册并购买后才知道是抽奖。如果一开始知道是抽奖，我知道概率很低的情况下，不可能去浪费这个时间。”姚女士在说到上当的初衷时感到十分气愤。

最让她感到尴尬的是，自己作为“团长”，30多个朋友看到她分享的链接后，都遭遇了同样的营销手段，成为“拼多多”的新用户。“有一些朋友看到我的团满员了，自己又额外开团。滚雪球似的，最后没有一个人买到这个小冰箱。”

这一结果令她感到委屈的同时，商家正在为不断增长的用户数感到惊喜。根据拼多多官方发布的数据，该平台从生鲜品类切入，自2015年9月上线，截至2016年1月单日交易量便突破1000万，2月份付费用户便达到2000万。其用户积累几乎全部依靠社群类精准营销完成。

多商家投诉拼多多：涉嫌无照经营 怂恿商家刷单

据中国电子商务研究中心电商维权平台曝光，多名商家投诉“拼多多”不退保证金、无退店渠道，此前，该平台还多次报道消费者投诉“拼多多”商品质量差、发货迟缓、疑似售假、售后服务差等问题。

武汉在读大学生小李此前通过“拼多多”购买了的一箱水果，到货后，发霉腐烂超过九成，“还没打开包装就闻到臭味了，直接全扔了。”小李告知环球网财经记者，“‘拼多多’页面上也没相关质量提示，找客服，也是让我们自己跟商家理赔，找商家也没有回应。”

环球网财经记者梳理发现，这家靠水果拼团起家的平台，水果订单腐烂和物流迟缓的投诉最多。一位消费者在维权平台投诉称，今年3月份通过拼多多团购的火龙果全部发霉腐烂，物流更是长达9天。“联系商家根本无人回应，联系‘拼多多’客服，也让我自己与商家协商解决。”该消费者称，“该网站服务差，推诿拖延且涉嫌故意欺诈消费者，严重侵害消费者权益。”

一众商家向环球网记者反映称，只是因为在“拼多多”商家群中询问了一句账户冻结原因便立马被踢出群。仅据记者统计，因询问冻结和扣款原因被提出群的商家远已超过200家。

……上面的截图来自下面三篇文章，有兴趣的朋友，自己看吧：

《合肥朋友圈拼多多好吓人！40多人拼单卖水果全被骗了这！》

http://bbs.365jia.cn/thread-2236888-1-1.html

《社交电商红与黑，拼多多低价拼团猫腻多》

http://epaper.21jingji.com/html/2016-07/27/content_44041.htm

《多商家投诉拼多多，涉嫌无照经营 怂恿商家刷单》

http://finance.sina.com.cn/consume/2016-10-12/doc-ifxwrhpn9775044.shtml

诱骗运营横行：将摧毁对互联网产品的信任

互联网产品运营，很重要的一点就是在虚拟世界建立产品和用户、用户与用户之间的信任关系，口碑传播，才是良性的循环。

拼多多利用贪婪的人性弱点，短期内会获得大量用户，会获得融资，典型的TO VC的盈利模式，但是，看到投资者名单，不乏高榕、腾讯等知名机构，腾讯的价值观是“一切以用户价值为依归”，但愿，企鹅帝国不仅仅是给创业公司资金上的投资，更是产品价值观的投资。

双十一将至，相信各路商家已经整装待发，但愿多一点实惠，少一点套路。

天上不会掉馅饼，对于拼多多的诱惑，大家多一个心眼吧！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

公众号作者BLUES（兰军）梅沙科技（www.meishakeji.com）创始人；公众号ID：bluemidou；原创3年自媒体，原迅雷产品总监，腾讯、YY语音高级产品经理，欢迎留言交流。







本文固定链接: http://www.iyunying.org/news/83809.html

转载请注明: 爱运营 2016年11月08日 于 网站运营 发表