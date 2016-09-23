又一社区关闭：网易论坛停止服务公告

亲爱的朋友们：

因网易传媒业务发展需要，我们不得不遗憾地通知大家，网易论坛将于2016年10月19日停止服务。

自1999年网易社区创立至今，我们对亿万网友们的不离不弃，始终心存感念。如今站在长亭边，我们却发现，面对着亿万张面孔，原来有时候就连一句简简单单的“再见”，也是这样的说不出口。“青青子衿，悠悠我心，但为君故，沉吟至今”，曹孟德化用《诗经》情诗来形容求贤若渴心情的句子，放在此时此地，竟然也那么的贴切——只不过，在我们眉间心头最要紧的，是用户的感受。

因为我们在乎每一个论坛用户的感受，才决定在通常以周和月来计算产品生命周期的行业里，一次次延长这款高龄产品的生命线。可有时候，恰到好处的离别，比不散的筵席更可贵，因为在你我的心里，留下的总是彼此最美好的回忆。

在网易论坛正式停止服务前，我们将提供“回忆打包珍藏”服务，可一键打包下载每个用户的个人文章资料和历史珍藏。未来，通过网易新闻客户端、网易跟贴、网易号等产品，我们希望能继续为朋友们提供卓越的内容互动服务，继续在新天地里一起愉快地玩耍。

网易论坛

2016年9月19日







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