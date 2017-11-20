逐渐沦为平台打工仔的自媒体还能走多远？

今天，腾讯、阿里、百度、今日头条等平台对于内容入口的争夺越发激烈，而对于内容生产者的自媒体竞争也就日益激烈，甚至流行得优质内容创作者得内容天下。须不知，对于内容生产的自媒体们来说，他们却无形之中成为了内容平台的打工仔。

在滴滴估值超过500亿美元的今天，滴滴平台司机却开始抱怨依托于滴滴的收入越来越低;在今日头条估值超过百亿美金后，众多自媒体的收入也在开始进入寒冬期，这个队伍正在变得越来越壮大，狼多肉少，后进入者更多只能喝点西北风……

曾经：自媒体欲取代传统媒体

据艾瑞统计，2017年微博平台内拥有10万人以上粉丝的KOL数量较2016年增长了57.3%，而微信公众号数量也早已突破1000万大关。自媒体数量急剧增长，其在社会化营销产业中占据的地位也越来越重要。因而，当搜狐、网易等资讯门户，酷狗、荔枝等音频媒体，微博、微信、知乎等社交媒体，优酷、土豆、熊猫直播等视频媒体纷纷被自媒体攻占后，有人大胆预言：自媒体将会取代传统媒体。

从收入维度去看，自媒体职业者月收入上万元也早已不是什么秘密。当自媒体遍布各大网站抢占主流媒体饭碗的时候，我们不得不感叹在这个言论自由的新时代，挣大钱的渠道又多了一个。自媒体的营收主要来自于品牌主广告、经销商和区域的营销推广费用、以及创作者的自营电商收入，咪蒙、罗振宇等知名自媒体人士就享受到了第一波红利，靠自媒体挣得盆钵满盈。

而从影响力层面看，自媒体之所以能抢占主流媒体信息传播渠道，在各个领域大放光彩，得益于其传播主体的多样化、平民化和普泛化。随着数字科技的发展，任何时间、任何地点，我们都可以自制信息并在更大网络平台发布，信息传播的时效性也大大增强。从制作到发表，自媒体的高效信息传递是传统电视、报纸媒介所无法企及的。

在技术层面，论坛、博客、微博、微信以及新兴的视频网站构成了自媒体现存的主要表达渠道，这些渠道具有非线性传播、零门槛、低成本等特点，而这种互联网的特性决定了用户发布的信息内容不完全受网站的控制，传统媒体对信息的筛选、以及议程设置的特权将面临前所未有的挑战。

从三大层面来看，自媒体是有一定价值，它能加速内容市场的发展，但由于新旧媒体在内容上的差异，自媒体要想彻底取缔传统媒体还很遥远。自媒体泛滥会导致其内容缺乏创新，用户流失;且自媒体供给数量大增，其广告价值也随之降低。自媒体月入百万，名利双收的另一面，是自媒体人在这个快时代潜藏的焦虑。

现在：自媒体红海中乱象丛生

无技术难度、低准入门槛、缺规范约束等先天劣势，以及流量竞争强、内容质量低等后天障碍，让自媒体行业逐渐浮现泡沫。今年知名企业频繁起诉自媒体，一场场官司战后，自媒体行业前景令人担忧。

一、自媒体行业陷入诉讼漩涡

众所周知，个人言论自由的权利让自媒体得以萌芽。但是人有千姿百态，代表个人的自媒体也良莠不齐。有的媒体平台为了博取关注而低俗内容泛滥，这些依靠低俗、标题党、造谣、虚假等内容上位的自媒体，正在一步步蚕食、颠覆着现代社会人们的价值观。

传统的新闻行业有较高门槛，据中国记协发布的数据，截止2016年底，全国有22万多持证记者。而来自艾媒北极星的数据统计显示，仅是全职的自媒体从业者人数已近260万。也就是说，自媒体从业者的准入门槛之低相当于没有，过于松散的从业者筛查加上仅对内容进行审核的机制无疑给了很多漏网之鱼生存的空间。

另一面在新媒体时代，信息传播途径多样且传播速度飞快。当低俗的网络爆文被人口诛笔伐，成为文学圈里的笑谈时，却有越来越多的自媒体人开始无下限博眼球，一心朝着“爆款”的方向走，只求将钱收入自己的口袋，“骂得好啊，骂得人越多就越有机会火”也成为了一些自媒体人信奉的生存法则。

自媒体的迅速发展酿造了鱼龙混杂的行业氛围。这几年，阿里、滴滴、哇哈哈等众多知名企业都曾经将自媒体起诉至法院，起诉原因不外乎就是自媒体不顾行业道德写黑稿，制造不良言论、攻击企业树立的良好品牌形象。虽然我国已经有很多法令管制网上活动，但大都只是停留在对网站的管理上，监管不严、法律漏洞也是自媒体乱像频生的原因之一。

二、自媒体对流量入口的争夺越来越激烈

自媒体发展火热的时期，各个平台都在利用各种补贴抢占大V等内容输出口，今日头条就曾用2000万天价从快手处挖得主播MC天佑。对于内容分发平台来说，优质内容资源至关重要，内容分发出口也息息相关。

今年以来，内容分发平台内部整合的速度逐步加快。5月底，百度百家和百家号进行合并;6月初，阿里文娱旗下的大鱼号完成第一阶段平台接入及产品融合;腾讯撤销了新闻资讯部与产经资讯部，成立内容出品部与资讯运营部，同时成立新闻产品技术部与对外合作部。BAT对内容分发部门的整合战略十分重视，自媒体对流量入口的争夺战会越来越激烈。

对自媒体来说，用户量及影响力是吸引广告主的的关键因素，因而，个别自媒体为抬高广告价格，动起了用户数据掺水的歪脑筋。只要在淘宝上搜索“公众号吸粉”等关键字，就能搜索到打着推广服务幌子的“刷单”产品。正如中国人民大学教授黄河所说：由于过度追求短期效果和竞争上的恶性循环，自媒体的内容生产与传播存在不少“乱象”。

三、优质内容需求强，自媒体生存门槛越来越高

成为一个自媒体人很容易，只要一张身份证件、注册一个自媒体号即可。当社会信息传播发展到人人都是自媒体时，伪原创文、信息流广告、鸡汤文也开始在网络上泛滥。当自媒体用户意识到低劣的文章占用自己日常时间太多之后，开始有意识减少无效阅读，自媒体阅读量频次降低，是大部分自媒体运营人在头条无声无息退出的原因。

在信息传递渠道遍地开花的新媒体时代，任何一个渠道都可以分到用户流量。而进入新媒体时代后，自媒体已经没有办法像以前那样，快速通过某个用户量庞大的平台来增加自身阅读量，且其内容生产也开始向专业化优质内容靠拢，自媒体人的生存门槛变得越来越高。

当自媒体遍布网络时，每个人都可以按照自己的意愿编辑对生活琐事的流水帐式的记录、对人生境遇的深刻感悟、对时事政治的观察评论、对专业学问的探索与思考……这也意味着，用户接受的信息会越来越多，用户的注意力则越来越分散。长久以往，用户对自媒体内容质量的要求会越来越高，自媒体的生存门槛也会逐渐变高。

未来：“靠自媒体养活自己”或成嘘头

自媒体由个人主页、博客演化而来，然后经过微博、微信公众号、知乎平台等社交媒体助推，最后通过今日头条、网易自媒体、百家号等资讯品台发展壮大。

然而，根据艾媒调查显示，65.2%网民因公号推送内容少而退订，57.9%网民因公号更新频次低而退订。2018年将近，自媒体红利期已过，“靠自媒体养活自己”会不会成为一个嘘头?

自媒体能否赚钱有三个衡量标准：

一是用户量以及用户关系，自媒体的用户数多、粉丝粘度高，广告主就会找上们来，这是自媒体存活的基本条件。 二是即便10w+的文章，也要看有没有商业价值，如果毫无实际变现的可能，无法对读者产生实际影响，那么这样的自媒体内容也只是昙花一现。 三是在自媒体中的排名，也就是影响力。

从以上三个衡量标准来看，自媒体的大格局基本已定。受移动端用户红利减退的影响，真正能活得好的自媒体人已经不多了。

如今的公众号已经由开始的个人单打独斗转向了团体竞争，也就是内容已经开始向标准化、产业化的方向输出。资本的介入和产业链的形成让自媒体趋向资本化、团队化和专业化，越来越多的不稳定内容开始被淘汰，人人能靠自媒体赚钱的幻想破灭。

现在的自媒体行业进入了最后的红利期，但还有许多人跃跃欲试。他们渴望能够从零开始，将自己打造成下一个自媒体大V，而多数人则在这条路上茫然地走着。总的来说，自媒体内容创作的未来只能回归到内容质量上，一是在内容供给上增加精品;二是在需求响应上提升针对性。只有打造出一个响亮、可持续生长的自媒体IP，才能赢得用户的长久支持。否则，没有影响力的自媒体要“靠自媒体养活自己”，最终只能是一个嘘头。

作者：刘旷

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