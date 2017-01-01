中国消费者更倾向于把钱存到互联网金融平台

中国金融科技的创新服务正在撼动银行体系，为消费者提供比储蓄收益还高的理财选择。

英国《金融时报》研究服务部门《投资参考》针对1000名中国城市消费者的最新调查显示，未来六个月内，阿里巴巴的余额宝以及如陆金所上的投资产品可能会收到最多的资金投入。尽管消费者对于这类金融科技产品的胃口愈来愈大，但为了管控风险，监管部门可能会出台新规范。

事实上，股票和房地产也不再是中国人投资的唯二选择。越来越多的金融科技产品提供了比国有银行还丰厚的投资回报。

根据我们的调查，银行仍持有大量存款，消费者平均有38.8%的流动资产通过不同方式存于银行。但同一时间，大约有10.7%的资产存放在余额宝，5.9%左右放在腾讯微信支付（见下图）

金融科技产品在年轻人和低收入族群之间较受欢迎。由于他们无法进入高净值人群喜爱的股票与房地产投资，只要拥有一台智能手机，一个账号，即可向余额宝投资一元人民币，但银行理财产品的投资门槛通常是五万人民币。

通过收集消费者在阿里巴巴网络购物之中的“闲钱”，创立于2013年的余额宝已成为世界最大的资金市场。同类的商家和互联网公司也纷纷开始效仿，成立货币市场基金或向消费者推出理财产品。

据调查反馈，余额宝最大的便利之处在于消费者可随时将资金存入或取出。有51.9%的余额宝使用者认为资金流动性是最大的考量，相比那些把钱存入银行账户的消费者，他们只有17.5％会考虑到流动性。