COLLOQUY：不同年龄消费者购物习惯调查报告

COLLOQUY的新报告揭示了不同年龄段的消费者购物习惯的差异。

根据报告，婴儿潮一代消费者比千禧一代消费者对购物体验的期待更高，如果销售人员不能满足他们的期待，或是返利太麻烦，店里太混乱，他们就不会再去这家店购物了。

千禧一代人更愿意将购物作为一种放松的方式（45%），只有27%的婴儿潮一代消费者这么认为。相反，老一代消费者更重视便利，对他们来说商店的地理位置容易找很重要。

千禧一代更喜欢将购物作为一种放松的方式，因此也更容易冲动购物。33%的千禧一代认为自己有时候不经思考就购物，但是，只有13%的婴儿潮一代消费者会冲动购物。

而且对自己购买的商品价格十分清楚的千禧一代消费者（57%）也比婴儿潮一代（64%）更少。千禧一代更可能表示，如果喜欢某个商品就会不计价格（38% vs. 29%）。

正如所料，报告显示年轻人更喜欢网络购物和手机购物。1/3的千禧一代消费者会将糟糕的店铺体验分享到社交网络，相比之下，只有1/5的婴儿潮一代消费者会这么做。

但是，报告也发现口耳相传对千禧一代消费者更重要，32%的千禧一代非常愿意听取家人和朋友的购买建议，而婴儿潮一代仅占12%。