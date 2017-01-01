世界各地用户多久能买部iPhone X？

还是苹果套路深啊，大家都惦记iPhone X，搞的iPhone 8都卖的不怎么好了，那么索性放慢生产节奏，到最后大家还是怪怪去买后者，你会这样做吗？之前针对用户吐槽iPhone X太贵的情况，苹果表示很不理解，他们认为这款新机集成了许多黑科技， 并且屏幕也很创新，999美元起的售价，绝对物超所值。从全球售价排行来看，美国的裸机价格并不算贵，而国行能排进前五（8388元、9688元）。

对于很多用户来说，一次拿出近一万块卖iPhone X确实很心疼，美国人也是如此的感觉，但是如果你把钱分摊到每天，那么就要便宜很多了。

在美国一般用户换手机的频率是690天，如果按照这个频率来说的话，那么换一台iPhone X每天只需要拿出1.57美元，而iPhone 8每天是1.1美元（都不到10块钱），如果细算下来还没有你喝一杯星巴克贵（每天费用是2.99美元）。

整体来说，重度手机用户每天接触自己的手机超越2600次，每天1.57美元的费用支撑一部iPhone X看起来的确很便宜是吧？对于这样的算法，大家其实看看就好，首先每个人的换机时间不同，其次每个人对生活品质有不同的追求，最后手机这么多你真的非iPhone X不买？

不管怎么算，一万块买部iPhone X确实需要很大的勇气，不少用户（平均月薪3000元左右是国内薪水的一个常态）恐怕也省吃俭用至少小半年才能买到它吧。