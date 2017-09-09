UPS Pulse：2017年网络购物报告

根据UPS Pulse的年度调查，从国际零售商那里购买商品美国网络购物者中，近一半的表明零售商需要提供更多的个性化服务，以对抗降价带来的竞争。

UPS研究发现，2016年，几乎所有的网络购物者都在网上购买过商品（97%），比前一年上涨了12个百分点，而在搜索和选择网络产品时，81%的消费者将价格列为最重要的因素。购买国际零售商商品的消费者（47%）中，43%是因为美国市场价格下滑，36%是为了购买美国市场找不到的独特商品。

个性化体验包括实体店。许多网络购物者发现实体店很重要，例如可以触摸和感觉商品（59%）、立即解决问题（54%）、获得优质的客户服务（52%），以及参与积分奖励计划（52%）。今年，一半的购物者使用过网上购买、店内提货服务（50%），其中44%的消费者在店内进行了购买了额外的商品，41%的消费者计划明年更多地使用这种服务。

智能手机是网络和实体店购物体验中日益重要的一环。8/10的网络购物消费者使用零售商应用，他们更喜欢应用而非网站，因为速度更快、体验更好。手机优惠券（50%）和高质量的产品图片（50%）也是应用更吸引消费者的两个重要因素。

另外，消费者在购物中使用移动设备的目的包括：

跟踪订单（75%），比2016年上涨3个百分点；

比较零售商价格（70%）；

搜索优惠券（68%）；

在访问商店前研究产品（68%）。

网络购物者在向国际零售商采购时首先考虑的是清晰的订单总成本，包括关税和费用（77%）、零售商本国货币的价格（76%）、零售商的信誉（74% ），以及合理的交货速度（66%）。

在美国网络市场中的国际零售商大多数来自中国（61%）、英国（23%）、加拿大（15%）和日本（14%）。