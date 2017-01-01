万字长文，深度解读网红发展之路

当你还在专注于怎么吃好玩好的生活时，身边已经多了些人通过自己的努力成为网红了，而你却一点察觉都没有。本文不是要带你去窥探网红的私生活和成长经历，只是想带你去探秘网红产业的成长之路以及如何打造你的网红之路。

中国第一大网红是谁？

有的人说是“papi酱”，有的人说是“王思聪”，有人说“奶茶妹妹”，有人说“凤姐”。

我以为是“芙蓉姐姐”，可是我上网一查居然是“安妮宝贝”，其关注度高达1233w。

如果只说2016年，最火的网红当属是papi酱了，papi酱微博粉丝超过2000w，单次直播超过2000w观看。去年获得逻辑思维等1200w投资，个人品牌达到1亿估值，第一次贴片广告拍卖达到2200万，这些傲人的数据恐怕没人敢与媲美了。

但是，还真有！在电商领域有个淘宝女郎张大奕，2015年就创造3亿销售额；2016年，其公司如涵营收就达到4.45亿，张大奕一人就占了2亿。

再来看看国外第一大网红，很多人可能认为是美国超级网红卡戴珊，其家族成员年收益接近2亿美元，其instagram拥有粉丝7900w，twitter4177w。卡戴珊虽是超级大网红，但是其已经是形成家族产业，不能拿一人来对比。反而是另一个人，youtube第一人 pewdiepie，其有超过4600万粉丝，上传视频超过2000个，总观看数超过128亿，2015年1200w美元收入，福布斯youtube主播吸金榜第一名，2016年1500w美元收入蝉联冠军。

在国内外，还有更多类似网红的例子，大网红仍在不断的创造营收神话，新网红仍然不断的出现在我们视野中。如果你以前对网红产业还不了解，那么现在你对他们感兴趣了吗？接下来让我们慢慢来探秘网红之路。

本文将从以下几个方面带大家探秘网红之路。

如何定义网红？

自2016年开始，由于直播的火爆，让成为网红的门槛一下低了很多，成为网红之路也变得平民化。人人都以为上个直播，积累点粉丝就可以成为网红了，“锥子脸”“大长腿”“有胸有肉”之类的代言词就成为中国人对网红的定义，甚至有些人认为直播平台就是“色情事业”的另一个福地。

其实，是我们误解了“网红”的定义，是我们误解了“直播”的目的。

少数的“现象”让整个行业变得“坏风气”，一方面由于流量的集中吸引很多团体和个人进入该行业；另一方面因为资本的集中引导了更多的人开始做直播，再加上非理性化的判断和错误的认知导致很多直播平台开始试探法律底线，进而导致监管部门对直播行业的严查。

然而，“直播”和“网红”本身是社会形态发展的必然趋势，是在“消费升级”和“共享经济”的社会生态下促进社会进步和繁荣的有力武器。

直播本身是信息传播经历文字、图片、视频、直播、VR/AR的必经路径，也是最有效和最快的变现工具，能够帮助各个产业对流量获取和变现手段的有效途径。

网红本身已经是自媒体时代的一条产业链，让原本“中心化”的聚合形态走向“去中心化”的渠道形态。所以说，深入认识网红产业后，你才会知道自己的世界观是该多么狭小。

那我们该如何定义网红呢？

先看下百度词条给的解释

“网络红人”是指在现实或者网络生活中因为某个事件或者某个行为而被网民关注从而走红的人或长期持续输出专业知识而从红的人。他们的走红皆因为自身的某种特质在网络作用下被放大，与网民的审美、审丑、娱乐、刺激、偷窥、臆想、品味以及看客等心理相契合，有意或无意间受到网络世界的追捧，成为“网络红人”。 因此，“网络红人”的产生不是自发的，而是网络媒介环境下，网络红人、网络推手、传统媒体以及受众心理需求等利益共同体综合作用下的结果。

这里提到几个关键点

地点 ：现实或网络生活

：现实或网络生活 原因 ：某事件或行为/有输出

：某事件或行为/有输出 条件 ：被人专注

：被人专注 形态：非自发，需借助网络媒介环境

随着直播平台的火爆，具备了地点条件，直播行为，被观众观看关注，在网络媒介，根据这个道理判断在直播平台直播的所有人都是网红。然而很多人并不能成为网红，所以这个解释显然存在漏洞。

这里有几个问题要被定义

什么才是“网红”

“网红”和“主播”的区别

“网红”和“明星”的区别

其实，网红之所以是网红，并不仅仅因为网红可以输出内容，而是网红就是内容。

网红之所以能成为社交媒体时代的核心，原因就是网红的出现已经将内容的变化从“内容是核心”转变为“人为核心”。活跃在直播平台的人可以生产内容，可是他们自己成不了内容。

芙蓉姐姐为什么是网红？因为她自己就是内容，她的形象就是内容的代表。王思聪为什么是网红？因为他也是内容，他的“国民老公”“娱乐圈纪检委”等标签就决定他的一言一行就是内容。美国网红卡戴珊，不会表演不会说段子，可是她有上亿粉丝，因为她自己就是内容，就是品牌。

有人可能会问，薛之谦算不算网红？薛之谦是多重身份，他在歌坛就是“歌手”，他在微博上就是“网红”，他在娱乐圈就是“明星”。因为他已经成为是被社会和人们消费的内容，从最近的麻烦事被人们热议纷纷，产生多少内容价值就可知道。

那么，直播平台的网红算什么？

这里就要定义另外一个词“主播”，主播可以算做网红的过程版，或者说网红是主播的“进阶版”。主播是否成为网红需要看主播的影响力，包括粉丝数、内容转化，个人品牌影响。即这个主播是否已经成为一个“内容”。

主播之路是艰辛的，主播即需要吸粉、养粉、转化粉，还需要不断生产内容、不断打造个人品牌、还要制造“引爆点”或营销契机。

如果从产品思维来理解，可以说主播本身就是一个“产品”，她自己就是产品经理，要从对她自己的“策划”“开发”“运营”“营销”等多方面进行打造，粉丝就是她的“用户”，目的就是要让用户更多，让用户更满意；还要考虑怎么对“产品”商业化，对粉丝用户进行转化。

当然，如果你已经成为网红了，你就是内容时。就像成熟的产品可以自己运转一样，会省去很多心，而且那时候有专门的团队和组织来运营你。

不过基于现在的主播和直播生态，已兴起很多“公会”组织，用以专门对主播进行签约、培训、包装、运营一条龙服务，开启造星计划。跟传统经纪公司相比，这种公会造星计划，成本和门槛低得多，不过相比较影视经纪公司的成熟模式，公会造星计划的难度也会大很多。

接下来，网红和明星有什么区别？

其实在以前，明星的成名之路大都是签约经纪公司，由经纪人一手包装打造，从事件营销、舆论炒作、拍电影、上节目等等一条龙服务。甚至连私生活，谈恋爱都是由经纪公司一手包办的。这个跟网红成名之路就有很大不同，网红成名可能就因为一个事件，一张图片，一个故事等，借助互联网资源，人们自发式传播而“红”起来的人，其背后可能没有团队。相对来说“意外性”更高，“成名门槛”更低。当然有些网红成名之路也是其背后专业的团队进行包装打造的。此外，很多人形容 网红是“15度角”，明星是45度角。这也体现了网红更加“亲民化”的特征。

其实，随着社交媒体的不断渗透和影响，明星和网红已经逐渐没有了界限，跨界融合变得越来越频繁。很多直播平台的网红开始上综艺节目，进入大荧屏拍电影。很多明星开始进入直播平台进行直播活跃人气。明星和网红也经常一起出席典礼活动，一起参加娱乐节目，一起拍电影。未来将是“明星即网红”，“网红即明星”的时代。社交媒体的影响力已经超过了传统媒体，互联网孵化网红的能力正在体现出来。传统媒体用中心化打造明星，网红是互联网去中心化的结果。星探变得不那么重要，经纪公司也不那么重要了。

网红的发展史？

如果从时代来划分，可以把网红的进化史划分成五个阶段：

1.0 网络作家时代

这个时代还是博客时代，那时候还没有腾讯这样的社交平台、还没有阿里巴巴这样的电商变现平台，当时最流行的就是写文章，每个人都开始将自己的日记和心情写在网上。进而引爆一批网络文化家成为当时的“网红”，比如1998台湾作家 痞子蔡（蔡智恒）《第一次亲密接触》在BBS火爆一时，之后宁财神、李寻欢、安妮宝贝、今何在、慕容雪村都开启网络作家时代。

2.0 图片时代

对着互联网带宽增加，以及网速的提升。互联网从文字时代进入了图片时代，社交媒体也逐渐产生，传播渠道变得越来越多，这也为走红的方式变得更加多样。一张奶茶妹妹的清纯照片走红于网络，从此开启奶茶妹妹的辉煌人生时代，直到现在成为东嫂，并依然发挥着自己的网红影响力。一张由网络拍客上传到水木清华、北大未名和MOP网站的照片，将芙蓉姐姐送上网络神坛，从此开启芙蓉姐姐的网红之路。如果说奶茶妹妹更多是意外走红，那芙蓉姐姐就是在网络推手的帮助下走红。

3.0 微博大V时代

随着移动互联网的出现，微博的兴起，人们的碎片化时间变的越来越多。信息从单个焦点变成了信息流，微博也开启了信息流时代，并打造大V战略活跃早起产品形态。最早一批入驻微博的微博女王姚晨、免费午餐邓飞、李开复、潘石屹等都变成了一个个名人大V。基于大V的粉丝时代从而诞生，微博变成媒体平台，也变成了事件营销平台，凡是要火的人或事都要从微博这个口切入，然后再散播到整个互联网。而微博大V的话语权就变得特别重要，大V即是身份标识，也是内容。

4.0 淘宝电商、孵化变现时代

随着淘宝和微博的打通，基于信息、社交和电商的商业闭环已经形成，大量微博网红开始围绕微博实现商业化。过去买东西要找个好地方，去淘宝、去京东、去垂直平台等。通过搜索-筛选-判断-下单完成购买行为。 因为网红的存在，现在人变成了入口，推荐变成了主流渠道。不仅微博，微信公众号，今日头条等都开始孵化自媒体平台，讲内容生产和商品渠道打通，让更多人有成为网红和变现的渠道。比如诞生的同道大叔“星座漫画”，咪蒙“鸡汤教主”，ayawawa“情感教主”等，这个时代可以说是网红变开启变现时代的起点。

5.0 视频直播时代

随着4G时代的到来，手机，云计算存储等基础设施的完善，以及视频技术的飞速发展，社会开始进入进入视频时代。信息由 图片进入到视频的传播形式，有数据统计过，当今社会视频流量占据互联网流量80%，随着高清码率和视频技术的不断发展，这个比例还在上升。视频直播时代的内容从生产到传播虽然成本更高了，但是更直观更形象，传播的效果也变得越来越好。网红在这个时代开始变成了视频内容时代，papi酱视频网红第一枪。各路自媒体开始转型直播和短视频，UGC、PGC制作团队层出不穷，制作优质内容才会有生命力。陈翔六点半、快手、小咖秀、抖音等短视频平台的迅速崛起，映客、花椒、斗鱼等直播平台的短期聚集流量优势都证实了视频直播是重新定义流量的新时代。曾经遭遇瓶颈的陌陌依靠直播和短视频连续两年财报表现抢眼。

可以说，网红发展史经历了“为网友制作内容”到“自己就是内容”，从完全依附平台，到与平台共生，到自我完成商业闭环的过程。因为后面要说网红的商业化之路，就在发展史这里介绍下商业发展史。

在商业发展史上，可以把商业划分成3个时代：

（1）商业1.0 – 线下开店，店铺是最佳方式。

在十几年前，在繁华的商业街占据个有利地位，租到个好的位置，卖啥啥赚，店铺位置决定商业生死。特别是零售业，企业计算成本时，基本只看店铺租金。估算收益时，也都是将店铺位置放在第一位。当时最佳的渠道就是店铺位置。这是“店铺为王”的时代。

（2）商业2.0 – 淘宝店，获取流量，网店是主要的。

当淘宝出现后，彻底改写了商业局面，讲1.0的商业模式升级到2.0。店铺的成本为0，只关注流量和渠道，流量在哪，商品在哪，入口在哪。一大半的成本都是线上广告，线上渠道，直通车等，渠道是商业的根本，得渠道者得天下。这是“渠道为王”的时代。

（3）商业3.0 – 社交电商，获取流量主要靠社交媒体平台分享，网红的内容是主要的。

当微博、微信等社交平台的崛起后，流量被重新定义了，渠道也被重新定义了。过去是以淘宝为首的“中心化”渠道和流量平台，现在变成了基于社交平台分享传播的“去中心”模式。“内容”和“人”是决定渠道的入口，是决定流量的入口。商业的价值是在人们“刷”的行为下产生的。基于网红和内容的社交电商时代已经来临，这是“内容为王”的网红时代。

可见，过去商业追求的是“品牌+渠道”，现在商业追求的是“网红+社群”，每一个基于网红的社群都是移动的商业平台，形成千千万万的网红社群。网红就是内容，网红就是流量入口，其重新定义了商业模式。

网红出现的原因

继续回到我们的话题上来，说道这里可能要问，为何网红会在这个时代背景下迅速发展起来呢？主要有两个大的背景促使其生长发育。

传统商业模式遭遇瓶颈

首先，如前面说到的，在人口红利基本消失的背景下，自建平台和第三方平台面临着流量成本急剧增加的问题，电商在最初的成本是几毛钱一个人，现在都到150元/人，要是金融类产品流量成本更高出几十倍。整个淘宝系生态都开始走线下模式，马云提出的“新零售”其实也是在这样的背景下想切入到线下，使得线下线上打通，减少线上流量成本获取的问题。

其次，流量引进来转化率又不一定高，因为转化率的高低又取决于流量是否精准和是否能够满足消费者需求。中国人被“惯坏了”这已是事实，在经过几十年的中国互联网发展模式后，特别是线上的电商玩法，让很多用户产生了惯性思维“打折”“优惠卷”“满减”“红包”等很多激励行为已经成为常态，优惠成为第一位，用户需求成为第二位，使得流量变得越来越不精准。

尤其在消费升级的背景下，用户这种被“惯坏”的思维给商家和平台带来极大困扰，急需寻找一种新的模式突破这种瓶颈。“中心化”已经逐渐被抛弃，淘宝去年进行战略内容调整，基于内容和网红生态打造“新淘宝”，淘宝头条、微淘动态、淘宝二楼、淘宝直播等多模块集中发力，天猫商城完全改版变成信息流模式。可见流量精准化和内容化已经成为传统商业模式突破瓶颈的救命稻草。

新生代人群自我意识的觉醒

90后，正好是“千禧一代”。这类人群的特征是：

物质丰富一代，我思故我在 网游一带，即时反馈，我要就立刻要 国际化一带，与国际化接轨。

90后粉丝会主动筛选与自己价值观相符的信息，他们愿意把自己心目中的网红推向神坛。千禧一代能熟练掌握互联网规则，拥有成千上百好友，但背负沉重的经济复旦，买不起房，过不上主流生活等现实问题。注意力集中在虚拟世界里。

但是这类人群更能够接受新的社交模式和消费模式，更能够突破中心化壁垒，去制造无数个新的“中心”，每一个人都可以是一个中心。爱探索，有创新想法，能创造出无数个丰富有趣的内容。寻找相似人群聚集在一起，形成一个个独立的分散的中心，每个中心都能创造出无限的商业价值。“二次元群体”就是一个很好的例子。

所以，能否获得这类人群的认可是这个消费市场成败的关键。而与这类人群在一起沟通要抓住三个奇招：

态度：以奇合，以正胜，不说废话，展示高价值。没人愿意和没意思的人在一起玩。 温度：真诚并且有趣。玩手段，呆板顽固思维的人 是不可能赢得90后认同的。 角度：差异化人格，考虑用户感受。你越有特点，就越容易吸引相似的人靠近你，进而形成你们的小中心。

这些特点正好为网红群体的诞生提供了必要社会环境，任何一个人都可以发扬自己的个性和特点，吸引相似的人聚集一起。以你为网红中心，打造新的圈层。

总之，网红已经是多个连接点的个体，他链接人与人，网红越大连接点越大。在移动互联网时代， 连接、技术、设备、商业、需求、情感、创新都指向人。内容本身可能会被遗忘，但作为连接点的人很难被遗忘。

如何打造网红之路

本来计划这部分内容在下一篇文章单独讲解，但又觉得既然都写到这里了，就在一篇文章中说完，这样也能给大家一个完整的网红生态体系。让大家从现象、背景、原因、方法一起都了解了。

经过前面我们知道，网红不是一个新物种，而是我们的的变异物种。那么我们应该如何变异呢？如何把我们自己打造成一个优秀的网红呢？曾经听说过一个曲线叫“波浪线”，波浪线能够一波一波的推动事物往前，冲浪选手需要借助波浪线完成一次次的目标。打造网红之路也就是冲浪的过程，每一波浪来，冲浪选手都要完成下面这五个过程：

【选浪】创造价值：做好内容输出，内容输出本质是展示价值，从而积累粉丝。 【划动】粉丝运营：构建一个和粉丝互动的框架尤为重要，将信息传播到更大的群体中。 【转身】事件引爆：找到一个契机把所有注意力吸引到自己这里，制造引爆点。 【冲浪】寻求变现：每一次引爆后，寻求变现，达到社交平衡。变现是引导粉丝对网红个体的付出，能形成牢固稳定的关系。 【释放】释放维护：在一个周期聚集的情感达高峰时，要释放势能，达到社交平衡。

创造价值

内容永远都是网红展现价值的最好方式，网红行业更多是创意密集型而不是资本密集型。内容为王是从传统媒体到新媒体一个不变的真理。内容可以是一项技能展示，比如你是爱说笑话的人，通过说笑话来制作一档长期的节目，可以起到展示价值的过程。内容生产要注意几方面：

内容持续性 – 内容需要不断持久的产出，你的粉丝们可是一直在期待更新呢。比如《晓说》已经连续三季了，《权利的游戏》都已经第七集了。

– 内容需要不断持久的产出，你的粉丝们可是一直在期待更新呢。比如《晓说》已经连续三季了，《权利的游戏》都已经第七集了。 内容定时性 – 内容需要按照一定周期原则发布出来，有助于让粉丝形成生物钟思维。比如《陈翔六点半》在每天晚上六点半会推送短视频，让粉丝用户形成习惯性思维，在六点半期待视频更新。

– 内容需要按照一定周期原则发布出来，有助于让粉丝形成生物钟思维。比如《陈翔六点半》在每天晚上六点半会推送短视频，让粉丝用户形成习惯性思维，在六点半期待视频更新。 内容互动性 – 内容发布地方要有可互动的空间，如优酷视频、QQ空间等，可供人们评论互动。一方面可以让粉丝有参与感，另一方面也能从互动中发现自己要改进的地方。

– 内容发布地方要有可互动的空间，如优酷视频、QQ空间等，可供人们评论互动。一方面可以让粉丝有参与感，另一方面也能从互动中发现自己要改进的地方。 内容原创性 – 内容一定要原创，在信息爆炸的时代，注意力高度集中的今天，复制内容已经不能吸引人眼球了。唯有坚持原创才有可能吸引人的眼球。

– 内容一定要原创，在信息爆炸的时代，注意力高度集中的今天，复制内容已经不能吸引人眼球了。唯有坚持原创才有可能吸引人的眼球。 内容趣味性 – 原创不一定能吸引眼球，但是具有创新的趣味性内容一定能吸引人关注，博得更多人眼球。

网红的第一步是坚持长期输出有价值的内容，第二步是要把网红本身变成内容，人剑合一，达到我即是内容，内容就是我的境界。网红=内容，实际上就是 价值观+趣味性+实用性+网红魅力的输出。在创造价值这一步其实就要做粉丝积累的过程，打造网红个人品牌的阶段。需要讲自己的故事、角色、元素、口号定义清楚，再通过可参与、可连接、可变现、可识别的内容进行价值输出，进而积累粉丝。

粉丝运营

究竟怎样的用户才能成为“粉丝”呢？李宇春的粉丝，罗永浩的粉丝，罗振宇的粉丝，鹿晗的粉丝… 成为粉丝的特点一定是具备“情感溢价”，逻辑思维的听众愿意购买文章后面的推荐商品，罗永浩的粉丝愿意为了情怀购买锤子手机，李宇春的粉丝愿意为了演唱会请假旷课花几千元买演唱会门票。这些都是情感溢价的表现，因为你已经是内容，是品牌，你的粉丝愿意为你进行情感溢价。

粉丝已经取代了传统媒体成为偶像的唯一助推器，粉丝决定偶像能达到的高度。还记得鹿晗生日，粉丝在微博评论区两度打破吉尼斯世界纪录。现在的时代，你的粉丝价值，决定你的价值。

传统营销的核心是圈资源，包括圈地、圈人脉、圈传统媒体。而在移动互联网时代，变成了圈人、圈粉丝，得粉丝者得天下。过去商业模式通过“免费+增值服务”来筛选精准用户群体；现在通过兴趣、标签、隐私挖掘，基于内容吸引粉丝+粉丝运营的方式来创造价值。粉丝经济的互联网时代，已经从流量为中心转变为场景为中心，营销方式也需要从广告方式转变为场景营销来刺激购买。而场景的创造者就是“网红”。

对于粉丝运营，一般分为四个步骤：

吸粉 – 运营 – 筛选 – 复制，可以用“圈”“养”“筛”“扩”四个字概括。

吸粉 – 利用优质原创内容吸粉。通过冷启动的方式找准用户群体，通过内容平台、地推、自媒体等方式，或者粉丝通、广点通等方式进行粉丝吸引。 运营 – 建立优质粉丝互动框架，利用固定的输入输出语句就能运营号粉丝。通过构建粉丝画像，建立社群，建立流程化等运营框架来对粉丝进行日常运营。 筛选 – 需要像产品数据漏斗一样去筛选粉丝，沉淀下来精准的粉丝群体。建立“情感溢价”阶梯粉丝群体。所以推出一些付费服务是最好的筛选方法。 复制 – 我们的是“社群运营”，不是“群运营”，群运营是一个整体运营，社群运营是一个生态运营。多个社群在一起互动才可以形成更加稳固可靠的生态系统。一旦发现一种模式成功，就要在社群内复制扩张，让生态裂变。微商就是最好的社群运营群体。

事件引爆

你以为每次互联网的热点事件都是意外吗？你以为xxx出轨了，xxx恋爱了都是真的吗？也许只是他们的电影要上映了，也许只是他们好久没有露脸了要刷刷存在感。在有内容基础和粉丝基础的前提下，寻找一个“引爆点”对成为网红之路来说就尤为重要。炸弹不会自己就爆了，一定有人点燃，也就是“推手”，引爆就需要推手，推手主要有两个：

媒体，媒体永远需要话题，到了社交媒体传播更容易，每个自媒体都会自发以最快速的借势曾热点。 人性，终极推手。谁洞悉人性，谁就能拥有粉丝。想办法利他而不是自己获利。先给粉丝花钱再考虑粉丝给自己打赏。

网红引爆三大定律

低成本，引爆的根本是商业化，内容越重 ，成本越高，诉求越多，难以传播。最初无需太多负担，将已有内容与价值展现就好，有粉丝积累后再进行放大。 快节奏，社会峰值越来越快，一定要跟上社会化情绪峰值的节奏。 重分享，网红传播要避免自high，重要的是粉丝分享。制造一个事件让粉丝传播，从而获得更多粉丝。

事件引爆需不仅需要利用最新的网络平台，多平台发力，持续造势和曝光。还要持续打造属于你的品牌和标签，不断放大，让后续的曝光和引爆能围绕品牌和标签来打，这样就能让网红之路快速推进。这和做产品的思维是一样的。

网红引爆的流程上可以从下面这五个环境实施：

发现：善于发现，为适合的网红寻找场景，为适合的场景寻找网红。 策划：策划创意，引爆媒体，形成自发性传播。 运营：主要看数据，通过舆情监控调整方向。 放大：不断挖掘一个时间的引爆点，有火苗就让他燃起来。 曝光：寻找二次引爆的机会。

寻求变现

前面说的那么多步骤，其实都在为这一步做准备。变现是运营的最终目的，也是判断一个网红商业化价值的标准。如果前面忙活了这么久，到头来无法对粉丝进行变现那真是“瞎忙活”。变现方式有很多种，但都要结合网红的“标签”“品牌”特征和粉丝画像特征来进行。比如张大奕的特色是“穿搭”，粉丝群体也大都是喜欢穿搭的女性群体。所以张大奕签约如涵，通过服装的方式变现就是很好的模式。逻辑思维通过内容变现，papi酱通过广告变现，罗永浩通过锤子手机变现等。

变现的时机要得当，在粉丝用户还没有形成稳定的“情感溢价”前，急着变现反而会引起反感，加快粉丝流失。这个需要不断的探索和尝试，不断的试探粉丝的底线，当你发现粉丝不再对这种广告反感时，就可以开启变现之旅了。就像微信朋友圈的广告这两年越来越多一样，因为大家已经接受了这种模式，甚至还对这种被推送高大尖品牌的广告感到乐此不疲，不断点赞刷存在感。

释放势能

变现要适度，学会放手。就像买股票一样，赚到一些要及时退出来，不要太贪。粉丝也是一样，粉丝对你产生的“情感溢价”是有一定阀值的，如果接近了阀值可能导致水管破裂，水流出。所以在每一次变现后，都要继续回报和付出，给粉丝带去更多的价值输出。把水管直径变得更大，水管阀门拧的更紧些。这样粉丝才会逐渐对你产生依赖，信任感也会更强。此时重新回到起始点，开始新一轮冲浪，等待下一次变现的机会到来。你会发现，随着冲的浪越多，你跟浪的磨合就会越好，每次能挑战的浪也就越大，收获也就会越多。

网红商业化路径

网红的商业化路径需要围绕粉丝，网红的一切收益都来源于粉丝。传统模式里，明星变现之路需讨好媒体和商家，广告主和媒体报道是明星乃以生存的根基。但是网红不一样，粉丝才是网红的“衣食父母”。可以得罪媒体、可以得罪商家，但是不能得罪粉丝。前面说过，网红本身是一个互联网产品，成为网红之路就是在打造产品的过程，其法则就是免费+溢价。网红提供了一个把免费性媒体传播和情感溢价型收费产品完美结合的互联网产品案例。逻辑思维 免费的语音，收费的书；ayawawa 免费情感答疑，收费的淘宝店化妆品；张大奕 免费时尚搭配穿衣心得，收费的服装。

网红的粉丝天然优势在变现道路上能做到以下优势：

强大的吸引和号召力，通过直播和微博快速精准的引流。 粉丝群体的精准和标签 与网红本身所属调性和商业产品结合，能更精准。 网红直播+电商，新型销售模式在品牌引爆和商品销售都能产生非常好的效果。

在商业化路径上，网红可以围绕“社交媒体”和“电商”两个核心点展开，可以是“社交媒体”=>“电商”（如淘宝店）；可以“电商”=>“社交媒体”。逻辑思维走的是第一条路线，薛之谦也是有的第一条路线，张大奕，雪梨走的是第二条路线。之所以电商是商业化最终目的，原因主要因为电商具备从供应链到渠道到资金交易的完整的内在商业逻辑。所以网红基于天然的粉丝优势，走社交电商的商业化路径是最可靠的。相比较广告代言、拍电影、游戏等只是不对等的一次性交易，容易被替代。

好，写到这差不多了，本文从网红现象、背景、原因、方法对网红之路进行了系统的探索和分享。接下来，你如果想成为网红，知道该怎么做了吗？不放在你的身边、你擅长的领域或者你喜欢的领域先尝试做一个“小网红”吧，按照打造网红之路的方法去尝试，相信有一天你可以成为真正“网红”的。另外，你也可以按照这个思路，将网红看成产品，运营打造网红的方法，来打造你的产品之旅。

本文已获作者授权。

作者：水度力子（微信公众号：jdccPM），一年咨询顾问，两年产品经验。曾就职世界500强外企，两年创业经历。产品，运营，咨询分析。

水度力子：够格产品经理，微信号KL_alex，欢迎小伙伴们交流沟通。