Newzoo：近40%的美国游戏玩家玩社交赌场游戏

根据Newzoo在8月份进行的“社会娱乐消费调查”，在美国、英国和澳大利亚，37%的成年PC和移动用户玩社交赌场游戏，如老虎机、扑克、宾果、二十一点、轮盘和百家乐等。这些游戏玩家偏向年长者，36-70岁受访者中，60%玩社交赌场游戏。这种游戏在美国最流行（39%）。

老虎机最受欢迎

从整体来看，53%的玩家玩老虎机。从国家层面来看，宾果在英国最受欢迎（55%），远高于这种社交赌场游戏在美国和澳大利亚的受欢迎程度。在付费社交赌场游戏玩家中，最受欢迎的则是扑克（55%），尤其在澳大利亚。

英国付费社交赌场游戏玩家比例最高

在社交赌场游戏玩家中，45%在过去六个月曾为游戏付费。其中11%的玩家每月支出超过25美元。按国家划分，英国付费玩家比例最高（58%）。

有趣的是，社交赌场游戏玩家和在现实生活中参与赌博的人之间有很强的联系。58%的社交赌场游戏玩家曾去赌场参与赌博。而在不非社交赌场游戏玩家中，只有23%曾在现实生活中赌博过。而且，社交赌场玩家更可能参与实际赌博，81%在过去六个曾参与真实的赌博。

最受欢迎的社交赌场游戏