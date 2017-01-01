Strike Social：2017年YouTube各世代用户分析报告

Strike Social发布最新报告“YouTube各世代用户分析”，广告商把全部的注意力都给了千禧一代，事实上，婴儿潮一代也值得关注。

目前，81%的美国人访问YouTube，其中年轻人占绝大多数。但是，令人惊讶的是，婴儿潮一代观众更有可能观看YouTube上的广告。事实上，婴儿潮一代的收视率是31.2%，而千禧一代的收视率只有28.3%。

婴儿潮一代收视和花费更多

首先，尽管参与度更高，但是，千禧一代并不像年轻人一样受关注。调查显示，YouTube广告客户将更多的预算分配给千禧一代和X世代，分别是婴儿潮一代的156%和137%。

婴儿潮一代观众不仅仅是喜欢YouTube广告，而且支出也更多。每年，婴儿潮一代占美国消费者支出的48%。这意味着如果广告客户针对老年消费者，可以带来更高的投资回报率。

婴儿潮一代通过各种渠道看广告

Strike Social的调查发现，婴儿潮一代也经常在新兴设备上收看YouTube广告，包括智能手机和平板电脑。

那么如何在YouTube上接触婴儿潮一代呢？

现在，你已经了解了婴儿潮一代已经成熟，要在YouTube上成功吸引他们，需要一个计划。Strike Social的报告中已经分析了各行业在YouTube上的表现，其中汽车是YouTube上最吸引婴儿潮一代的行业。虽然CPV（每千次曝光成本）不同，但是婴儿潮一代在各个平台上YouTube广告收视率相差无几，PC是33%，手机是29.4%，平板电脑是30.2%。根据行业和平台制定有针对性的广告能够带来更高的投资回报。