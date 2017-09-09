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DST：预计未来20年消费互联网价值将再增长 10 倍

爱运营 3分钟前 互联网新闻 阅读 1

正如 DST 创始人尤里·米尔纳（Yuri Milner）所说，在未来 20 年时间里，消费互联网的价值将再次增长 10 倍，正如过去 10 年中一样，而这还没有考虑人工智能或“飞行汽车”带来的革命性变化。

这是米尔纳的“保守”预测，没有将大规模革命性变化考虑在内。今天，米尔纳在 2017 年旧金山 TechCrunch Disrupt 大会上发表了演讲。回顾过去，米尔纳表示，大约 10 年前，消费互联网的总价值约为 3500 亿美元，其中大部分集中于前五大公司。而未来 20 年，消费互联网还将出现大幅增长。今天，消费互联网公司的价值约为 3.5 万亿美元，其中大部分仍然来自前五大公司：Facebook、谷歌、亚马逊、阿里巴巴和腾讯。

因此，这还没有把苹果考虑在内。米尔纳试图探寻一种数量化方法，确定消费互联网的发展方向。在这些价值中，约 1 万亿美元将流向早期投资人，5 万亿美元将流向创业者，而其他将属于这些科技公司的有限合伙人、公开市场投资者，以及员工。

“令人难以置信的是，过去 10 年里，这种模式并没有发生真正的改变。”米尔纳在台上表示。“10 年前，5 家公司的市值占 3500 亿美元的 70%。而现在，5 家公司的市值仍占总价值的 70%。这些并不是同一批公司，但数量仍然是 5 家。”

以下是他的理论基础：米尔纳表示，目前，消费者支出的渗透率约为 6%。随着行业的继续大幅扩张，在 20 年后，这一数字将上升至约 20%。他再次指出，这是“保守的”投资。

目前，5 家公司占据消费互联网价值的 70%，而未来这样的一线公司，即占总价值 70%的公司数量有可能翻番。占总价值 20%的二线公司数量将约为 50 家，而随后的尾部公司将约为 500 家。这意味着，将会有几百家公司的市值达到数十亿美元（即成为“独角兽”）。

“如果你关注如何细分当前的 6%，那么将会是 10%的商品和 2.5%的服务。”米尔纳表示，“我们的预测是，商品部分将从当前的 10%上升至 35%，服务部分将从当前的 2.5%上升至 10%。平均来看将会是 20%，而 20 年是个很长的时间。基于我们在世界某些地方看到的情况，这是相对保守的估计。我们假定，世界其他国家将会赶上发达国家当前的水平。”

米尔纳认为，以下行业将获得较大发展：医疗行业目前在服务中占 1%，而在未来 20 年中有可能上升至约 2.5%。交通行业的占比将从约 5%上升至 20%。

关于人工智能的革命性发展，米尔纳的看法很乐观。他投资了一个项目，寻找地球以外的智慧生命。人工智能将不再消耗就业机会并甩开人类，而是让劳动力转移至更合适的岗位上。机器人更擅长的工作将会被交给机器人来完成。

“从基础上，我对此持乐观态度。”米尔纳表示，“在这个问题上，我代表的是少数专家的看法。很多人担心，技术将会造成大量工作岗位消失，带来很大的不确定性。但如果我们看看过去几百年，有很多技术正在发展。这些技术与我们现在看到的有着同样的颠覆意义。我相信，未来的情况是许多人去做不同的事情。例如教育，我们现在 1 名老师需要面对约 30 个孩子，在某些国家甚至达到 50 个。在未来 20 年、30 年或 40 年后，这个比例为什么不能降到 1 比 10？照顾老年人的情况也是如此。”

自 techrucunch

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