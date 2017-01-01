对于中小团队而言，如何快速制定推送运营体系

在「精益化运营」的理念实践中，我们已经见到了很多通过推送达到用户活跃度提高的经典案例。那么对于出于上升期的中小团队，如何快速的搭建起整个推送运营体系呢？

细分用户群体

搭建精益化的推送策略体系，需要从「细分用户群体」开始。将你的用户群体进行划分之后，为不同的人群置顶专属的策略，将更加有偏好和侧重，达到最理想的促活效果。

用户群体的划分，主要依据有如下几种：

按照业务目标来划分 按照活跃度划分 按照用户新增时期划分 按照用户等级划分 ….

举个简单的例子：

1、按照用户新增时期划分，可以将用户划分为「新增当天」「新增1-7天」「老用户」。

新增当日是给到用户的最重要的第一印象，每个细节都足以影响产品的「格调」，直接影响用户的次日留存。

而新增的1-7天，则是用户留存的关键时期。如果用户在这个时期能够有尽可能多的连续登陆，有深度使用核心功能，有更长的使用时长，用户就会留下来。

逐渐在之后的时期转化为老用户。

备注：这里的老用户定义是灵活的，根据业务而定的，并不是说大于7天就是老用户

2、按照用户等级划分，拿最近在大火的全民手游「王者荣耀」举个例子。可以将玩家分为「白银段位」「黄金段位」「铂金段位」…「最强王者」。

在完成用户群体的划分之后，我们就可以着手制定精细化的推送策略了。

制定推送策略

我们继续用「王者荣耀」举个例子。

白银段位的选手大多不熟悉游戏的机制，可以推送相应的入门文章，让用户了解更多样新奇的玩法，并且在发送奖励的时候以「铭文」「双倍经验卡」「双倍金币卡」等初级玩家需要的装备为主。

当这样的Push到达用户侧时，能够非常有效的提高游戏频率和游戏时间。

而对于最强王者的玩家，则可以更多的推送职业电竞相关的文章，这部分玩家对于更高水平的竞技更加关注。普通的游戏装备已经不再能够对这些用户产生吸引。如果需要对玩家奖励促活，则更多的给予「限量皮肤」「限量英雄」会更能激发高端玩家的收集欲望。

在这里，我们想要说的是：一旦完成了用户群体的划分，自然而然我们就能根据运营经验，得到「用户画像」。我们也就自然而然的知道了用户的「需求」究竟是什么，用户口味是如何的。

Tips：

在制定策略时思考这些问题有助于理清思路：

特定用户群体有什么特点？

他们关注什么？喜欢什么？

作为 运营者

特定的用户群体偏好使用什么功能？

通过这些思考，就能得到最初版本的推送策略。

进行推送

在制定完推送策略之后，我们就可以对用户进行推送啦！在这里我们用到了「腾讯移动推送（信鸽）」进行举例。腾讯信鸽可以实现秒级延时的精准全量推送，并且产品经理和运营只需要通过业务化的推送后台，就可以轻松完成配置了！

像这样即可完成一条推送的设置，轻松触达目标用户。

此外，腾讯移动推送（信鸽）还提供的一键接入的功能，开发者可以0成本的搭建起触达用户的通道，也免去了推送任务搭建初期，频繁沟通技术问题的时间&人力成本。

效果分析

在推送完成之后，我们需要做的就是通过数据分析的方法，来优化推送的策略。对于一条推送来说，主要有以下的链路：

预计发送→实际发送→到达设备→推送被展示→用户点击→转化目标

这样一来，其实我们得到了一个关于推送的「漏斗」，我们需要将每一个「箭头」的转化率做到尽可能的高。作为运营/产品，我们最需要关注的是后几部，即：

推送被展示→用户点击→转化目标

从展示到点击，考验的是「推送内容」对「目标用户」的吸引程度。点击率太低，有可能是内容不好，也有可能是推给了错的用户。这一部分的优化需要很深的对用户的理解，运营小伙伴可以多下下功夫。

而从用户点击→转化目标，则考验的是用户进入产品之后，如何对用户进行引导，以达成用户的推送目标。用上面的「王者荣耀」的例子，如果用户打开之后，并没有购买百里玄策，说明我们在促进转化方面还需多做努力。

结合目标调整推送策略

在完成数据分析之后，我们对「推送策略」以及「目标用户」有了更为深刻的认识。这时候需要做的，就是调整推送策略，再次进行效果验证。在不断的迭代过程中找到推送运营的最优解。

快速迭代策略的过程中，常用的方法就是进行A/B测试。通过调整策略和用户的匹配关系，来找到效率更高的推送方式。在A/B测试中常用的思路有：

对相同的用户推送不同的内容

对不同的用户推送相同的内容

第一种测试方式更适用于针对用户群体做策略优化，而第二种则更适用于了解用户群体的偏好。

两种方式可以很好的结合在一起。通常情况下，在策略制定的初期，线上同时正在进行的A/B测试能够达到40个之多。

在不断测试过程中留下来的，就是比较适合业务的推送策略。

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