投稿

Pinterest 首位产品经理：爆发式增长背后的 5 大经验总结

爱运营 1分钟前 互联网新闻 阅读 1

编者注
本文由数据分析公司 GrowingIO 编译，选自前 Pinterest 产品主管 Sarah Tavel 的领英文章。
原文地址：
linkedin.com/pulse/five

从 Pinterest 只有 5 名员工发展到 650 人团队的过程中，我总结了 5 大核心经验。如果你的公司正在经历一个快速增长的阶段，必然会有很多收获，同时也不可避免地有很多失误。而那些最好的公司，正如 Pinterest，都会从失误中学习并且快速调整，以达到持续增长。

作为 Pinterest 第一位产品经理，一直到后期产品研发团队的 Leader，我带领过海外搜索、推广、可视化搜索等业务，这篇文章是我在 Pinterest 学习和工作经历的一些总结。

01 “衡量什么”很重要

人们总是说，没有精细化的衡量就没有进步。这句话当然没错，但是它忽略了选择关键衡量指标的核心策略。如果关键指标定错了，那么你很有可能是在浪费时间。

在 Pinterest 增长初期，我们增长团队设定的核心指标是每月活跃用户数。 每月活跃用户数（Monthly Active Users，MAU）是许多社交产品的常用指标，将它作为我们的增长指标是一种想当然的做法。

然后，增长团队创建并推进了一个产品路线图，将大量新用户投入到注册漏斗的顶部。 当时的每月活跃用户数（MAU）确实在增加，但我们的用户转化漏斗也出现了问题。 增长团队花了大量时间来获取新用户，产品团队专注于提升现有用户的活跃度；但是，却没有人为这些新用户的 Onborading（上手引导） 流程和留存负责，让他们也成为活跃用户。结果就是：新用户的流失非常严重。

意识到问题后，团队将核心的衡量指标从每月活跃用户数（MAU）调整为到每周新增活跃用户数（New Weekly Active Users，NWAU）。这里说明一下，Pinteret 定义活跃用户的标准是用户在网站上发布新内容。这之后，增长团队不再专注于获取新注册用户，而是为已经注册的新用户提供上手引导服务。

这一衡量指标的改变，让增长团队更好地将产品和用户匹配起来，随后每周活跃用户数（WAU） 也持续快速增长。也就是说，我们不仅要让用户注册，同时也要确保他们从注册、浏览到发布内容都有一个很好的体验，这样用户才能在 Pinterest 上获得长期的价值。

这个故事充分说明了虚荣指标的危险性，它不止会误导团队的走向，而且很可能恶性循环；一旦你意识到指标有问题，就要马上做出改变。

02 科学的组织架构很重要

大多数的执行问题归根结底不外乎两个原因：不当的组织结构，或用人不当。人们经常谈论“用人不当”的事情，却鲜有人关注组织架构的问题。事实上，很多年轻的公司致力于组织“扁平化”、减少组织层级，或者让组织自然成型。但是，这种方法往往导致非常平庸的执行效果。

举两个例子：

在 Pinterest 早期，我们的组织是矩阵式结构的，这意味着没有一个团队拥有上线产品所需的全部资源。像我所在的产品研发团队，大多是后端工程师在支持。 当我们想要发布一个新的功能时，我必须请求移动团队优先考虑我的需求，让下一个有时间的前端工程师确定我的排期。以便当前端工程师有空时，我们的后端工程师和设计师也准备就绪；非常绝望的时候，我甚至做了甘特图来梳理整个项目流程！

这种方法很难快速推出优秀的产品。

当我们切换为全栈队伍时， 一切都变得更加快速。我们可以按照产品的优先级确定自己的排期，推出更好的产品；同时，团队的每一个人工作起来也更轻松。

第二个例子，有一段时间增长团队向营销团队汇报，结果导致大量的时间拿来沟通协调。增长团队中的人不断与产品团队举行会议，确定他们的策略和产品路线图保持一致。我们花了大量的时间来开会，但是确认优先级仍然非常困难。

之后我们精简了策略，让增长团队向产品团队汇报，使大家的工作更好地与产品路线图对齐，这也就消除了很多不必要的会议。

变更组织结构通常是非常痛苦的，而且会分散核心工作注意力；但是当公司发展到下一阶段，这个过程是绝对必要的。当组织结构不能及时适应你的执行策略时，它可能就会成为公司增长的额外障碍。

03 有时要勇敢地忽略声音最大的用户

当你推出的功能有些用户不满意时，他们就会投诉；当部分用户有需求时，他们甚至会在 Facebook 上发起请求：我们把这些用户称为“声音最大的用户”。这些用户既是对产品的一种肯定，也可能是一种诅咒。因为没有他们的话，你就不会有现在的公司；但是，为了获取下一个百万用户，有时候你需要忽略他们的意见。

“声音最大的用户”不代表所有用户，也绝对不代表未来的用户。他们是你的高活跃用户，是现阶段最了解你产品的用户。

但是这会产生两个假象或者错觉：

他们习惯了现在的产品，所以他们不希望产品迭代更新。

他们不可避免会要求你增加新功能，这样会增加产品的复杂性。

这两个错觉可能会导致你走错方向、损失惨重，那些好的公司都明白：要想获得更大的发展，就必须在两者之间做出取舍。下面我分别举Facebook 和 Pinterest 的两个案例来说明一下。

错觉一：用户不希望改变使用习惯

2006 年 Facebook 首次推出新闻频道的时候，造成了巨大的用户反弹。很多愤怒的用户威胁要抵制Facebook，甚至还创建了 Facebook 群组来集体抗议该功能。但随着时间的推移，这个产品却成为了Facebook 的核心功能。

如果 Facebook 当初让少数发声用户决定什么功能最适合，那么 Facebook 可能就不是现在这样子的了。最终，Facebook 证明了自己对的；他们忽视了少数派的反对声音，坚持了自己的战略。

做出这些改变是需要勇气的！你既不想刺激现有的忠诚用户，但是你又需要获取下一个百万用户，可怕的是他们都不知道他们自己需要什么。这里的关键在于数据告诉了你什么，我们需要积极地与用户沟通，如果数据告诉你新方向是正确的，那么忽略发声的少数用户。因为大部分时候，这些发声的少数人只是冰山一角。

错觉二：推出复杂的产品功能

如果你要推出现有用户要求的每个功能，那么最终你会拥有一个高度参与但是非常狭小的用户群体。

深度用户会要求增加产品的复杂性，但这对于新用户的留存可能就是一种伤害。我发现，有时候额外的复杂性是值得的，但大部分情况不是。每当推出现有用户最需要的功能时，它总是只被 <5％ 的用户使用；所以你需要思考，是否真的需要为那些 <5％ 的用户改变游戏规则。

请谨记：添加功能比砍掉功能更容易！另一个问题是，用户要求的功能通常是解决很小的便利问题，而不是真正的解决方案。

我在 Pinterest 的时候，用户呼声最高的功能之一是能够按自己的需求排列画板。你可以想象一下用户使用场景：他们需要向下滚动到画板的底部，找到最喜欢的画板。重新排列的确是一个痛点，但绝对不是最好的解决方案；这种功能只有极少数的深度用户会使用，当你深入挖掘这个需求时，会发现根本痛点在于很难找到需要的画板。

产品经理不应该只是按用户的要求优化功能，而应该提供正确可延展性的解决方案，解决大多数用户的痛点。在这种情况下，我们开发了“个人搜索”功能；因为更多的用户会用搜索功能解决查找问题，而不是重新排列他们的看板。

最后，不要忘记优化功能需要消耗的资源。特别是当你处于资源不那么充足的初创企业时，你需要更好地权衡利弊；要么增加现有用户的参与度，要么促进新用户的增长。

不仅要像个增长黑客一样巧妙地获取大量新用户，更要使产品 Onboarding （上手体验）的流程更简单，提供更多的使用案例，提升新用户到留存用户的转化率。产品一旦达到某个阶段，建立了足够的粘性，你就必须思考如何获取下一个1亿用户，哪怕这会让现有的用户不那么舒服。

04 维护用户信任银行：避免入不敷出

用户的信任就像银行一样，大家都希望存在银行的钱比你取出来的多。我之前听说过一个产品理论，五个积极的体验才能弥补一个负面的体验。可见在用户信任的银行中，这种转换的汇率是非常昂贵的。

这种心态让我更加谨慎地对待用户的体验，我觉得这是Pinterest在短的时间内成为美国最好的消费品牌之一的原因。（备注：Prophet 最近把 Pinterest 列入了位于耐克和苹果之前的美国十大品牌之一）

我们用良好的产品体验在用户信任这所银行里存入了大量存款，但这也不是唯一的存款方式。我们还通过为用户提供备份、客服团队处理基础问题，以及及时提醒产品更新等方式获取用户信任。当你在用户信任银行中有足够的存款，用户就会给你一定的宽容。不论是你出了微小的差错，还是当你尝试新的东西。

在 Pinterest 迅速扩张的早期，网站有时会崩溃。工程师们努力让网站迅速恢复，并且及时为用户提供文件备份。我们市场团队每一个人都在 Facebook 和 Twitter 上及时发布 Pinterest 处理的进度，并且努力召回每个用户。用户会非常感谢我们的努力，进一步增强了对我们产品的信任。

05 直面困难，一往直前

每个公司都会有增长停滞、士气低落的时刻。即使是 Facebook，也有止步不前的时候。

在 2012 年夏天之前，Facebook一直是我们 Pinterest 的主要内容发布渠道。然后好景不长， Facebook 收购了 Instagram；因为竞争关系， Facebook 关掉了我们在上面的发布接口。

增长放缓对于任何一家公司来说都是可怕的，但这同时也是自我怀疑和自我反省的最佳时刻。我们已经到了增长的瓶颈期了吗？我们应该更像 Instagram 吗？ 最终我们坚持了自己的定位，增长团队坚持原有的发展路线，制定了新的分发策略，最后 Pinterest 的增长重新加速。

当组织开始自我怀疑的时候，领导层要坚持自己的原则。记住总会有这样的几天、几个月甚至几个季度的困境，即使是全能的 Facebook 也有这样的经历。只要专注于核心战略，而且这个策略是合适的，你就可以通过执行这个策略来突破困境。

推荐运营文章:

从互联网角度看恶俗抗战剧 即速应用：微信应用号开发工具 互联网产品经理生存现状报告互联网产品经理生存现状报告 苏杰：产品经理的七层通关秘籍|2015产品运营大会演讲实录苏杰：产品经理的七层通关秘籍|2015产品运营大会演讲实录 Pinterest推视觉搜索引擎 盯上网络搜索广告业务Pinterest推视觉搜索引擎 盯上网络搜索广告业务 BuzzFeed内容每月观看次数达50亿次BuzzFeed内容每月观看次数达50亿次 怎么评价南派三叔这个产品经理和他的产品《盗墓笔记》？ 从汪涵救场看产品经理的危机处理从汪涵救场看产品经理的危机处理 GWI：2014年Pinterest活跃用户增长97% 成最大赢家（附报告）GWI：2014年Pinterest活跃用户增长97% 成最大赢家（附报告） 产品经理：解密连续剧《使徒行者》火爆原因

本文转载于数据驱动业务增长，本文观点不代表爱运营立场，转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题，请联系爱运营处理。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
爱运营 爱运营 运营编辑
0 0

推荐资讯

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

187-1891-2971

在线咨询：点击这里给我发消息

邮件：admin@iyunying.org

工作时间：周一至周五，9:30-18:30，节假日休息

QR code