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惊爆！QQ推出小程序与微信互搏！小程序之战谁是最终赢家？

Zhichiwangluo 18小时前 互联网新闻 阅读 2

 

早上小编拿起手机就看到了老板发的两条信息

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QQ浏览器首页出现了小程序入口！！！

万般激动的小编拿起手机赶紧截图为证！

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小程序被放在了浏览器的首页“腾讯”的后面看来小程序的又一个超级入口来了

，跟微信差不多，点击这个小程序的图标后就能进入精选小程序的列表。

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图片来源阿拉丁

注：目前这个功能还在灰度测试当中，很多用户还没办法看到

不过除了这个入口外在搜索关键词的时候也会出现相关的小程序，比如我搜索王者荣耀就会出现『王者荣耀赛事』小程序，点进去之后就可以直接进入这个小程序。

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当然除了王者荣耀还可以搜索其他的词，也会出现相关的小程序。（并不是所有的次都会出现小程序）

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但是小编似乎发现了一个问题 ，每个小程序扫码进入的界面最下方都出现的是“QQ浏览器小程序平台”，而且这些小程序还不能在微信里面直接打开。小编猜测自从微信出现后QQ这几年的影响力逐渐减弱，如今QQ借助它的浏览器推出小程序可能是想要重新提升自己的热度。

不过不管怎么样等这个功能正式上线后，小程序就出现了“客户端+网页端”这两大入口，未来小程序的流量绝对不可估量！小程序第三方开放工具——即速应用，也会在无需代码即可生成等功能的基础下，继续推出更强大的功能助力创业者参与到小程序这片蓝海中。

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