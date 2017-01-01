谁将是产业互联网的BAT？

当前，产业升级痛点与机会并存，企业要通过“去链结网”整合上下游产业链，并运用“大数据”手段整合产业链资源，而未来的BAT也将在产业互联网领域诞生。

时代特征及演进路径

互联网的演进路径：

这个靶图是我从2014年就思考的事，从中我们可以看出互联网演进的路径和时代特征。

信息人、信息、商品、产业、金融，从互联网的演进路径我们看到最核心的一层是金融，因此我们的关注点是产业金融。

今天看来，产业+互联网可能代表另外一种力量。这个力量很厉害，因为你创业的时候，最麻烦的是冷启动，因为没有资源，这个产业就没有积累。

任何一件事情，都遵循1万小时定律，如果你不在里面待3年或者1万小时，其实你对它的理解很肤浅，很难有大的突破。传统产业里这些龙头企业，如果它愿意拥抱互联网，那么势能将会是非常大的。

2015-2025年，我认为产业互联网在万亿行业里会出现新的BAT。产业互联网由三个因素组成：产业、互联网和资本。只有三个要素叠加才能打造出产业里新的BAT。对于传统企业来说，要么主动转型、迭代求生，要么被淘汰。

时代特征及趋势：

消费升级、互联网来袭、马太效应，我们看到互联网的时代特征带来了三种趋势：

一、机器换人：

很多年轻人不愿意从事低水平、重复性的工作，而中国的老龄化会造成招工难、招工贵的窘境。机器换人的本质是只要能用计算机、系统去干的，就不用人去干。现在很多工厂都采取无人化的方式，包括马云也在尝试无人超市、无人便利店等等，这些都代表了未来的主要趋势。

二、技术驱动：

纯粹靠人的管理是走不远的，因此在做规模的同时，一定要打造信息系统。如果我们要做千亿企业，那我们的技术架构、系统就要能支持千亿这个目标。

三、数据驱动：

只有真正挖掘大数据的价值并应用到运营上，销售收入才可能有大幅度的提升。

未来产业互联有三个机会：

一、并购整合产业互联网：

“资本+互联网”的产业升级将打造出一个个产业互联网的共享平台，而这些共享平台也将促进产业的并购整合。

二、深度工业化和技术驱动：

原来的人工管理可能向工业化、流程化发展转型，通过信息技术、大数据等加码，实现技术化驱动，从而提升企业信息化水平，降低产业成本。

三、基于产业大数据的金融创新：

未来，基于互联网共享平台的产业大数据，企业能创新实现优化改造，构建起完善的“产业金融”支撑体系，以解决企业发展过程中的账期长、融资贵、融资难等问题，强化资本助力，加速推动产业发展进程。

传统产业升级要解决三个问题：

一、发展模式升级：

企业的3.0发展模式升级是关键，我们现在做创新就要看到这个趋势，以用户为中心，带动后端的供应链。后端供应链在有了家庭的数据以后，又给每个员工提供一个CRM的软件，再给它配置一个后端的供应链，形成一套体系。

二、信息系统升级：

未来的企业要做到两个字：精，准。精是精细化。准是把握准客户需求。以前，企业只要粗放式经营就可以，但是未来竞争激烈，我们可以打造出以信息技术为支撑的“精准化企业”。

三、大数据战略升级：

在产业互联网时代背景下，未来的企业可能大都需要数据驱动，通过大数据战略升级打破企业数据孤岛，引领行业数据协同，实现成本效率优化。

未来企业必备四个核心能力：

一、用户力：

原来以产品为导向的传统企业都是做一锤子买卖，但现在的企业要学会经营用户，与用户协同创新，以用户思维为导向，进行产品和服务的优化升级，挖掘用户的终身价值。

二、数据力：

企业通过建立数据库，进行相关大数据分析，驱动创新体系，找准用户和市场，有的放矢地进行生产和经营，帮助公司决策，提升整体效率。

三、创客力：

在互联网时代，未来的企业不是越做越大，而是越做越小。这些小而优的企业以创客化模式发展，在创新力量的驱动下，勇于探索，敢于创新，能以较小的力量获得较大的市场。碧桂园2012年的销售额才300多亿，而今年却做到了7800亿，就是用创客化的方式打造出来的。

四、共享力：

在传统企业转型过程中，企业内部共享平台和行业共享平台将成为标配，对平台架构、数据分析、互联网技术、供应链等的共享将有助于打通产业链上下游，促进资源整合和企业互利共赢，实现价值最大化。

“去链结网”是产业互联网的终极形态

从 “甘蔗理论”到“去链结网”

京东有个著名的“十节甘蔗”理论，刘强东把制造业和零售业这些关键的点都画在一个甘蔗上面，一共有10个节点，京东只做了价值较大的5个，就成就了它今天的地位和规模。

但是链式思维有一个弊端，因为它是串联结构，所以一旦中间有一个节点出现问题，后面的环节都要受到制约。互联网最早的一个词叫web，产业互联网最终应该变成蜘蛛网的样子，大家都要链接起来，任何两个节点之间都有多条路径可以到达，这样才能自我优化。

以前我们做企业都讲“木桶理论”，总强调要弥补短板，但是未来的企业要做长板，因为你的短板可以由别人来弥补。

未来企业要转型就要开放，与行业形成链接。在借助他人长板的同时，也把自己的长板贡献给他人，这就是互相赋能。

对于创客团队来讲，他们需要在各自的节点上发力，通过转型升级，把每一节打通，整合产业链，推动产业实现网状化发展和“去链结网”的转型升级。

由此，我们提出了 “产业互联网方法论”：B2B+O2O+产业金融。

B2B有四个含义：

供应链共享、产业链整合、转型升级、+互联网。

比如：我们原来的系统是以财务为中心，以流程管控为核心的，然而这样的系统不适合时代发展，我们要建立一套“去ERP、数据集成、去链结网”的系统共享供应链和大数据，从而整合产业链的资源，实现转型升级。

O2O有两个含义：

全渠道：在互联网时代，依靠共享平台的先天优势和技术支撑，我们能打通实体、电子、移动等各端口，形成既包括纵向的辐射通路，也包括链接多个层面的环状路径的网络，从而构建全渠道产业；

用户价值挖掘：“以用户为中心”挖掘价值，就是要把用户沉淀下来，通过企业转型实现商业模式转变，并围绕用户做分群、营销，进而提供一站式的解决方案，挖掘出用户的终身价值。

产业金融有三个含义：

共享资金池、共享大数据、共享风控技术。

B2B+O2O+产业金融可以真正实现去链结网，打通产业链。

共享、赋能、裂变打造ADI新引擎

未来的产业有三层结构：

一、基于数据的共享平台（最下面一层）比如云平台、大数据平台、金融平台、区块链等等。

二、互相赋能的网络平台（中间的一层）。企业要调用别人的长板，通过API技术，互相调用、互相赋能。比如新能源汽车有很多配套厂商，我做的事情就是把这些厂商团结起来，协同生产，形成产业价值网络。

三、裂变创新层（最上面一层）。这一层需要配套社会化的场景，可以让阿米巴组织、创客化组织去做。

我们可以看到中国的GDP主要是由传统产业贡献的。工业4.0怎么与产业互联网结合？工业4.0主要的机会是共享工厂、共享工业大数据、共享金融。

如果我们把这些做起来，同时有C端和订单的支撑，整个产业就容易打通。

ADI新引擎：

最近还有一种说法叫“去ERP ”，主要就是因为各环节无法互联。因此我们提出一个新的概念叫“ADI ”。

A-API“去链结网”：是通过API打通彼此间的链接；

D-DataFlowX“数据流交换”：这里的数据是活的流动的数据而不是死数据；

I-Intelligence 智能商业：通过大数据、AI为商业模式创新、智能决策、智慧供应链、精准营销提供方法和工具。

它们三层之间有一个因果关系，首先大家要通过链接形成能协同的信息系统协同，让数据沉淀下来，彼此进行流动和交换。

有了数据之后，再把它输入到智能商业引擎，以此优化我们的算法。数据和算法融合之后，反过来优化我们的网络。

从技术的角度看，原来我们的系统是以计划和流程为中心，现在则是以顾客价值为中心，这些都将为整个行业带来巨大的变化，欢迎大家一起探讨。

作者：李大学，京东终身荣誉顾问、磁云科技CEO

整理： 陈雪娇

来源：创业黑马学院（ID：heima_ying）