营收过千亿的亚马逊，为什么还能像创业公司一样拼命？

很多公司在成长到一个临界点后，都会患上“大公司病”，繁琐的流程，缓慢的决定，使得公司失去了当年作为创业公司的激情。亚马逊CEO杰夫·贝索斯对此有一套自己的解决方法。

一个月前，随着亚马逊的股票价格超过1069.48美元/股，亚马逊CEO杰夫·贝索斯所持股票价格短暂超过盖茨，虽然在半天后股票回落，杰夫·贝索斯的个人财富滑落到世界第三，但他还是成为了最近10年来为数不多财富超过比尔盖茨的人。

那么，这个被视为“乔布斯第二”的人，是如何管理亚马逊，并让亚马逊始终像创业公司一样高效运行的呢？

把每一天都当做创业“第一天”

从最开始起，杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）就一直在提醒他的团队：在亚马逊，每一天都是第一天。

他每年都会强调公司对这这个概念的重视，同时每年都会向员工发布1997年写给股东的信，在这封信当中，除了会解释“第一天”这个概念，也会描述他对亚马逊的愿景。

以下是杰夫·贝索斯对“亚马逊”的愿景：

这是互联网的“第一天”，如果我们执行良好，这也将是Amazon.com的“第一天”。 如今，电商已经可以帮助用户节省金钱和宝贵的时间。而在未来，电商将通过个性化推荐，让用户可以更快的发现商品，节省购买时间。 亚马逊正在利用互联网为用户创造真正的价值，同时我希望这项业务能长期进行下去，哪怕会在一个成熟的市场里面临许多挑战….. 目前虽然我们的业绩比较乐观，但我们必须保持警惕，保持紧迫感！

正是这种紧迫感，让亚马逊在20年后仍然像进取心旺盛的初创公司那样行事，尽管亚马逊每年都可以赚到1000多亿美元。

通常情况下，当企业获得一定程度的成功时，就会变得松懈，他们的营收数字已经达到一个里程碑，员工人数也达到临界点，然后他们就会试图采取“成熟公司”的行事方式。

而这样做的代价则就是：抛弃了那些一开始让他们获得成功的特质。

其实，成为一家大公司并不意味着你必须放弃初创公司的进取精神，也不意味着你必须放弃在创业早期阶段的紧迫感。亚马逊已经证明，这是可以做到的。

避免走向“第二天”的四个方法

有人问贝索斯：“第一天”过去后，“第二天”是什么样子的？他在2016年给股东的一封信中坦率地回答说：

“第二天”是停滞，继而是丧失重要性，然后就是痛苦的衰落，最后必然是死亡。这就是为什么要把每一天都当做创业的“第一天”。

也许一个公司的衰退，从时间上来看并没有这么夸张，但可以肯定的是，这种衰退会在极度缓慢的过程中发生的。一家成熟的公司可能会在在“第二天”中熬几十年，但最终结果依然是走向灭亡。

那么要如何避免公司走向“第二天”呢？贝索斯给出了明确的建议：

1 、痴迷于用户

每一个产品的核心都是为用户创造价值。要持续做到这一点，你就必须坚定不懈地帮用户解决问题。你必须为他们创造更好的体验，让他们觉得没有其他产品可以取而代之。

贝索斯认为，这是成为“第一天公司”中最重要的一条。他指出：“即使用户自己没有意识到他需要什么，但无可否认的是，他们都想拥有更好的东西，而你想为用户带来快乐的愿望，将会持续推动你做得更好。”

2、不要被流程蒙蔽

流程很重要，因为它们有助于你高效地开展经营活动。它们能帮助你长期保持同样的质量水准。但是如果你不细心思考，流程就会蒙蔽你的眼睛。

贝索斯在他的信中解释了这种做法的危险性：

“这种情况在大型组织中很容易发生。流程正确的重要程度超越了结果，这使得人们不再去注重结果，而是把精力放在确保流程的正确性上。 卓越的用户体验开始于喜好、直觉、好奇心、玩耍、勇气和品味。这其中任何一个因素都无法在问卷调查表上找到。”

3、拥抱外部趋势

除了公司内部发生的事情以及你对公司的愿景之外，还有一些外部力量也会改变做生意的方式。你需要看到这些趋势，拥抱它们，而不要等到迫不得已的时候才参与。

贝索斯在他的信中解释了这一条的重要性：“如果你抗拒这些趋势，你可能就是在抗拒未来，只有拥抱它们，你的道路才会顺风顺水。”

4、快速做出决定

在你刚开始创业的时候，有很多信息你都没有掌握。所以你必须尝试依靠自己已经掌握的那些信息，做出尽可能好的决定。

即便是你拥有更多的信息资源，可以提供更高的确定性的时候，你也必须习惯于快速做出决定。

贝索斯极为强调这一条，他在信中指出：“大多数决定都应该在掌握70%左右的信息时做出。如果要等到掌握了90%的信息再行动的话，基本上就已经慢了。”

无论你的公司规模有多大，创办已经有多久了，现在是时候回到创业的第一天了。

编译：Kathy

译者：腾讯创业编译组

来源：微信公众号：腾讯创业

原文来自于inc.com，作者Sonia Thompson。