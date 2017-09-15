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Pew：55%的50岁以上的美国成年人在社交媒体网站上消费新闻

爱运营 2分钟前 互联网新闻 阅读 1

据国外媒体报道，皮尤研究中心（Pew Research Center）本周公布的一项研究显示，约三分之二美国成年人一定程度上依赖社交媒体获取新闻。 据这项研究数据显示，约67%的美国成年人一定程度上依赖社交媒体平台获取新闻，而2016年这个比例是62%。这些成年人获取新闻的这些社交媒体平台，包括Facebook、Twitter和Snapchat。

该研究中心的调查还首次发现，55%的50岁以上的美国成年人在社交媒体网站上消费新闻，而2016年这个比例是45%。

该研究表示，“虽然总体而言这样的比例增长幅度较小，但这一增长是受到年龄较大、教育程度较低、非白人群体大幅增长的推动。”

50岁以下的人比他们的长辈更有可能从这些网站获得新闻，其中78%的人说他们在社交媒体平台上消费新闻，这与2016年持平。

Facebook依然被作为获取新闻的主要平台，45%的美国成年人说他们从该社交媒体网站获得新闻。Alphabet公司旗下YouTube则是美国成年人喜欢访问的第二个平台，18%的美国成年人从社交媒体网站获取新闻。而只有大约11%的美国成年人说他们在Twitter上获取新闻。

这项研究还显示，约四分之三或74%的非白人群体，依靠社交媒体获得新闻，这个比例高于2016年的64%。

低于学士学位的群体中依靠社交媒体获得新闻的人数有所增加，较上年提升了9个百分点达到69%。另外，在那些至少有大学学位的人中，利用社交媒体获得新闻的人数比例今年略有下降。

尽管Twitter在总的新闻消费者中远远落后于Facebook和YouTube，但该网站似乎受益于美国总统唐纳德-特朗普（Donald Trump），他是该社交媒体平台上最活跃的政治家之一。

皮尤研究中心的调查发现，Twitter的美国成年人用户中有74%表示他们从该网站获取新闻，而去年该网站用户中有59%从该网站获取新闻。

自 网易科技

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