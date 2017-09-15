麦肯锡：印度科技公司男女比例三比一

麦卡锡的一份研究报告指出，女性员工越多的企业往往具备更高的创新性、创造力和生产效率，企业利润通常更高。不过似乎印度的企业并不是太在意这个问题，特别是在以IT为主的科技领域。

虽然偶尔能从媒体或者某个政府官员口中听到提升女性就业和就业待遇的声音，不过最后总是沦为空洞的口号。

“通过分析所有印度企业发现，女性在印度科技行业的比例只有34%；高管层面的女性比例更是少之又少，只有7%；专业技术岗位中女性比例是26%，男女比例3：1。”这是职业中介机构Belong近日发布的报告得出的结论。

男性比女性更快进入管理层

通过对比发现，印度男性进入管理层所需的平均年限为6年，而女性则需要8年时间才能进入管理岗位，而且最终能够进入管理层的女性比例只有7%。这些数据再次验证了印度职场玻璃顶的存在。

这也导致核心研发部门的女性流失严重，报告跟踪研究印度一流大学从2005年至2009年间毕业的印度职业女性工作情况发现，这些女性中有45%已经离开核心研发部门。她们大多数会转去市场销售、项目管理或咨询领域。

还有个新的现象出现，就是在科技领域女性在测试岗位的比例高于核心研发岗位。测试岗位技能要求和工作强度比核心研发轻松一点，所以无论从数量和比例来看，测试岗位的女性都要多于核心研发岗位。

每100个测试岗位男女比例是66男对34女。而在核心研发岗位的男女比例则为75比25。

印度职场女性存在五年之痒

报告称，工作开始的前五年是印度女性离职的高峰期，工作年限越长离职的比例越低。有29%的女性会在开始工作的前五年内离职，在工作12年的女性中的离职比例则下降到了7%；下图为印度科技企业，不同工作年份的性别比例：

前五年离职率高的主要原因是，工作几年后女性开始考虑让自己喘口气，开始结婚或组织家庭，她们当中的很多人结婚后选择不返回职场。

女性员工的大量流失，已经让企业认识到问题的严重性。IBM印度方面表示，经过分析发现女性离职主要发生在25-32岁之间。这个年龄段的女性有结婚和家庭生活需求。

当女性过了32岁后，离职的比例就开始减少了。对此，IBM的做法是努力增加女性的“职业认同感”。IBM在公司内部设立了一个项目，即对25岁之前的公司女性进行一个为期9个月的培训。

让她们更好的处理家庭和职业生涯中遇到的问题，让年轻女性和公司内的女性主管交流心得，使得她们更能在工作和生活之间找到平衡。下图为印度主要科技公司的男女比例：

相对于IBM的“精神胜利法”，Adobe的做法更实际。作为印度前五大科技公司，Adobe正努力在公司内部建立一套更公平的评审制度，让女性雇员在更公平的标准内进入管理层。

近日，Adobe认命了该公司第一个女性工程师主管，相信是个好的示范和开始。