Morning Consult：56%的年轻人和其他人分享流媒体服务账号

Morning Consult的一项最新调查显示，虽然大部分不会分享自己的流媒体账号（63%），但是年轻人更愿意这么做。

18到29岁美国成年人中，56%表示会和家人或朋友分享自己的流媒体订阅账号。

Netflix是美国最受欢迎的流媒体，当然也是分享账号的主角。在和别人分享流媒体账号的受访者中，Netflix占85%。其次是亚马逊的Prime Video（40%）和YouTube TV（21%）。

在享用别人账号的受访者中，58%表示愿意订阅流媒体服务，如果分享账号无法使用。

好消息是，89%的受访者不愿意收看盗版电影、电视节目或音乐内容。虽然，46%的成年人甚至认为盗版是盗窃，但是也有35%的受访者不这么认为。

值得注意的是，年轻人对盗版的态度更开放。在18到29岁受访者中，34%认为盗版是偷窃，44%不这么认为。

在实际行动方面，25%的美国成年人认为看盗版内容没什么不舒服的，还有32%没有意见。52%的受访者表示，即使能够收看盗版内容，也会等到电影上映再看。