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DMS：网民因不了解重定向而对具有相关性的广告感到震惊

爱运营 1分钟前 互联网新闻 阅读 1

让消费者了解网络营销是如何运作的对提高转化率至关重要，特别是有机搜索。Digital Media Stream对2000名网民的调查，对网络营销各渠道的信任度有所不同，这主要取决于人们对渠道的了解。

        例如，不了解浏览器cookies是如何工作的网民也不相信重定向广告。相反，一知半解也可能是危险的，对搜索算法稍有了解的网民过度信任有机搜索的结果。

Digital Media Stream的调查发现：

令人毛骨悚然的定向——对重定向的不了解导致网民对高相关性广告感到“震惊”；

了解谷歌算法如何工作的网民对付费搜索渠道的信任度非常低；

55岁以上网民中，1/4非常了解网络广告的一般工作原理；

对谷歌算法一知半解的网民可能过度信任有机搜索的结果；

1/3的受访者认为，所有网站都需付费才出现在谷歌搜索结果页面。

        另外，Digital Media Stream还调查了消费者对各渠道的了解程度。18-24岁的网民对网络营销渠道的了解程度最高，54%非常了解浏览器cookies的工作原理。55岁以上网民对网络营销渠道的了解程度最低。

了解渠道工作原理的网民对广告的理解更好。例如，在了解cookies的网民中，56%很乐意看到基于浏览行为的广告；而在不了解的网民中，只有16%有相同的想法。

在非常了解搜索引擎的网民中，10%看到有机搜索广告出现在搜索结果中会直接跳过，但是，不了解的网民则会点击查看。后者在老年网民中更普遍。

另一个有趣的发现是，90%的千禧一代网民认为自己了解谷歌搜索，但是，只有30%真的了解搜索引擎的运作原理。

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