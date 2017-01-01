eMarketer：Instagram和Snapchat在英、美普及率继续增长

根据eMarketer对各国社交网络使用情况的最新预测，Facebook、Instagram和Snapchat的普及率在美国和英国基本持平，相对来说，Instagram和Snapchat预计会保持两位数增长率。但是，Facebook的用户增幅继续放缓，因为青少年和年轻人的使用量减少拖累了整体用户增长。

预计，今年，Facebook美国用户数量将增长2.4%，达到1.179亿人。

但是，令社交网络营销人员垂涎的12至17岁用户群将比2016年下降3.4%，降至1450万人，这是连续第二年下降，2016年下滑1.2%。

另外，12岁以下和18至24岁用户的Facebook使用量的增速也将放缓。

eMarketer提高了对Snapchat使用量的预测。今年，Snapchat的美国用户群预计将增长25.8%，达到7920万人。除了最老龄组外，所有年龄段用户群的数字均有所调整，18至24岁用户的增幅最大（19.2%）。

2017年，美国Instagram月活跃用户数量将增长23.8%，达到8550万人。其中，12岁以下的用户群将增长19.0%，12至17岁用户群将增长8.8%。

尽管，在美国，Instagram用户数量比Snapchat多；但是，在12-17岁和18-24岁用户群众，Snapchat比Instagram更有优势。2017年，Snapchat占美国社交网络用户的份额将增长40.8%。

和美国相似，2017年，超过1/4的英国人口每月使用Instagram，相当于1670万人，年增幅34.8%。

Snapchat紧随其后，2017年，每个月至少有21.1%的英国人口（1400万人）每月访问Snapchat。与Instagram一样，Snapchat在英国的增长速度保持强劲，2015年至2016年几乎翻了一番，预计今年将进一步增长20.2%。

今年，英国Facebook月活跃用户将达到3250万人，仍是英国最受欢迎的社交网络。和美国相似，Facebook在青少年和年轻人中的使用量正在下滑。今年，在12至17岁和18至24岁的英国人中，Facebook用户数量分别下降2.8%和3.1%。