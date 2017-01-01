L.E.K. Consulting：虚拟购物调查报告

虚拟现实已经开始渗入各个行业。L.E.K. Consulting调查了消费者对虚拟购物的态度，并发布了报告。虚拟购物是指在虚拟现实（VR）和增强现实（AR）应用中购买商品，已经成为VR早期采用者中最流行的概念之一。

根据L.E.K. Consulting的调查，这些“核心客户”中最受欢迎的购物概念与房间设计有关。具体来说，受访者对以下设计更感兴趣：

使用家具设计物理空间（80%的AR用户和79%的VR用户）和通过巡游重新设计物理空间（74%的AR用户，78%的VR用户）。

在虚拟购物应用方面，消费者对以下内容很感兴趣：

和名人一起购物（69%的AR用户和74%的VR用户）；

定制化的设计项目（69%的AR用户和71%的VR用户）；

和朋友一起进行虚拟购物（66%的AR用户和71%的VR用户）；

和虚拟助手一起购物（65%的AR用户和67%的VR用户）。

虽然在实体店，排队等待是最常见的投诉原因；但是，L.E.K. Consulting的数据显示，只有少数AR和VR用户对虚拟购物感兴趣是为了避开人群。

L.E.K. Consulting分析，虚拟购物并不遥远的未来，而是真实的现实。目前，已经有一部分零售商和品牌推出了VR购物应用，例如Gap、Sephora、阿里巴巴、Lowe’s、Tomas Cook和Wayfalr等。

对于零售商来说，VR和AR至少可以在以下方面提供优势：

充足的产品信息；

更好地视觉展示商品；

完全定制化；

更好地服务-利用虚拟助手提供产品建议；

社交体验-和朋友一起虚拟购物。