Google News Lab：人们喜欢在网上搜什么？

相信大家在日常生活学习中遇到一些问题时，通常都会去网站搜一下寻求答案。而在搜索的过程中常会发现，问题还未全部输入就会出现完整问题的搜索词条，原来有好多人有着同样的困惑，进而又会好奇到大家平时遇到最多的问题是什么？

最近，Google News Lab 和数据可视化记者 Xaquin GV 最近创建了一个新网站，这个网站满足了大家的好奇心，它统计了搜索最多的 100 个「怎么做…」的问题，并列出了全球「怎么做…」搜索词条的 Top 10。

可视化的数据统计

该网站不仅统计了搜索最多的 100 个「怎么做…」的问题，而且网站将这些数据地域化，允许用户对某个国家进行搜索，并查看这个地区内搜索「怎么做…」的榜单，这一呈现方式让大家在了解总体困惑情况的同时也可知道不同的地域都有哪些不同的困惑。

可视化也是该网站的一大亮点。数据的统计结果简单明了，不仅用图标对不同的问题进行分类，且地图中哪个图标显示的越大，就说明这一问题被搜索的次数就越多。此外，在网站中点击相应的图标还可进行相关问题的实时搜索。

对搜索问题进行的统计结果显示，居住在美国和加拿大的人们对于如何修理厕所搜索的最多，生活在热带的人们搜索如何修理冰箱最多，怎么修理电灯泡则是欧洲人最爱搜索的问题，而怎么修理洗衣机成为了包括日本、韩国以及香港在内许多地区的人们最为头疼的事情。

「怎么做…」搜索词条的 Top 10

在全类别下，Google 上被搜索最多的 10 个问题是这样的：

1、怎么打领带

这个结果有些出乎意料，没想到这个问题困扰了如此之多的男性。

2、怎么接吻

这个结果也有些出乎意料，这种问题还需要上网搜索吗？

3、怎么怀孕（我试着去搜索了一下这个问题的答案）

4、怎么减肥

原来全世界的人都在减肥。。。

5、怎么画画

6、怎么赚钱

虽然没有搜索过这一问题，但这却是我最想解决的一个问题。

7、怎么做薄煎饼

8、怎么写求职信

9、怎么法式吐司

10、怎么减去腹部的赘肉

从这份榜单来看，虽然有些结果令人出乎意料，但仔细来这些问题都在围绕着生活、爱情、工作、健康这几个方面。总体上讲，人们的常见的困惑都来自日常生活和学习中。除了推出搜索问题的榜单，谷歌每年还会推出热词搜索的排行榜。

无论是问题还是热词，这些都真实的反映了生活，是现实生活的一面镜子，表达人们对事件和生活的态度，是这个时代最为真实的展现。所以，这些搜索结果以及热词的出现，反映的就是人们身边发生的事情以及人们的生活。