投稿

《金融时报》：微信用户数到10亿后将达极限

爱运营 1分钟前 互联网新闻 阅读 1

英媒称，微信这个中国最受欢迎的社交应用程序的用户正在快速向10亿挺进，但分析人士说，在这家公司努力实现全球抱负之际，未来增长很可能会急剧放缓。英国《金融时报》网站8月30日报道，根据母公司腾讯本月公布的季度业绩报告中的数据，截至6月底，微信有9.63亿月活跃用户，同比增长19.5%，环比增长2.7%。但同比增速较截至2016年底的28%有所下滑。

“中国频道”公司创始人马修·布伦南自2011年微信推出以来就对其进行跟踪。他说：“这表明现在的确达到了极限。我认为，微信用户将达到10亿，但不会超过太多。”

弘亚世代咨询公司的分析师卡南·郭（音）推算，未来3至5年的复合年增长率为4%。

布伦南说：“微信处在一个自身很多方面均处于守势的环境中，因为这个平台已经非常成熟。”

腾讯最初的即时通讯平台QQ已经开始出现用户减少的情况。一些分析人士把这归因于QQ的年轻用户转向微信，而这与西方的转变方向正好相反。在西方，青少年正逐渐从脸书转向其旗下的照片分享程序Instagram和Snap旗下的Snapchat，这两款程序都更吸引年轻用户。

迈博瑞咨询公司常务董事马克·纳特金说，虽然微信在国内有增长空间，但他们知道，从长远来看，必须走向海外以保持曾经有过的那种增长。而他们发现这并不容易。

美国电子商务市场研究公司估计，微信目前有1亿国际用户，主要是海外华人和有亲属在中国的人。

美国伯恩斯坦研究公司分析师巴夫托什·瓦杰帕伊认为，这一用户数还将增加。但他说，更多边际使用者加入时，盈利能力也在减弱。

自 参考消息网

推荐运营文章:

CAICT：调查显示24.9%的微信用户首要关注品牌或企业CAICT：调查显示24.9%的微信用户首要关注品牌或企业 eMarketer：2017年微信用户数量将接近5亿 eMarketer：2017年微信用户数量将接近5亿 2017年除夕微信用户共收发142亿个红包 比去年增长75.7%2017年除夕微信用户共收发142亿个红包 比去年增长75.7% 腾讯智酷：58%的微信用户经常浏览和发布朋友圈腾讯智酷：58%的微信用户经常浏览和发布朋友圈 2016年微信用户春节迁徙数据报告2016年微信用户春节迁徙数据报告 微信用户最新数据：月活跃用户达到5.49亿，支付用户4亿左右微信用户最新数据：月活跃用户达到5.49亿，支付用户4亿左右 2015年8月Facebook单日使用人数首次突破10亿2015年8月Facebook单日使用人数首次突破10亿 忘记密码 账号设置

本文转载于参考消息网，本文观点不代表爱运营立场，转载请联系原出处。如内容、图片有任何版权问题，请联系爱运营处理。

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
爱运营 爱运营 运营编辑
0 0

推荐资讯

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

187-1891-2971

在线咨询：点击这里给我发消息

邮件：admin@iyunying.org

工作时间：周一至周五，9:30-18:30，节假日休息

QR code