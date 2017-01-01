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尼尔森：2017千禧一代网络媒体使用情况调查报告

爱运营 1小时前 互联网新闻 阅读 2

千禧一代通常是营销人员最重要的受众对象，往往拥有可观的可支配收入。因此，广告客户和营销人员都渴望接触到他们。

尼尔森调查了千禧一代网络媒体使用情况，并发布了报告，希望为营销人员提供一些独一无二的见解。

千禧一代在醒着的时间里几乎都在接触网络服务，许多人几乎是设备不离手，甚至在睡觉时也开着手机等联网设备。

2017年第一季度，千禧一代平均每周花780亿分钟使用智能手机，相当于平均每个千禧一代1062分钟。相比之下，35到49岁美国人平均每周在使用智能手机上花费730亿分钟，平均每个人1196分钟。

总体来看，访问顶级社交媒体平台是千禧一代的重要活动，比其他世代访问更频繁。而且，通信应用也更受千禧一代的喜爱。

此外，值得关注的是，虽然不否认网络音乐对千禧一代的影响，但是，尼尔森的调查显示，千禧一代网络内容接触并没有影响传统广播。自2012年开始，收听网络广播的各年龄段消费者不断增长，但是，传统广播依然流行。2017年第一季度，93%的千禧一代每周收听传统广播。

       结论

千禧一代接触网络内容与其他世代不同。更具体地说，千禧一代并不是集中的受众，不会特别偏爱网络音乐或通信服务。但是，这并不意味着千禧一代接触的网络内容比别的世代少。他们每天都在接触网络服务，只是并不专一。

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