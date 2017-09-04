00 后已经看不懂“斑竹”和“大虾”了，你还上论坛干什么？

斑竹”、“菜鸟”、“大虾”……不知道你还记不记得这些词语，而00后对于这些词汇的陌生与一脸懵逼，已经昭示着BBS已是上古时代的东西。
“斑竹”、“菜鸟”、“大虾”、“灌水”、“扫楼”……现在还认得这些词语，不知道是该为自己是资深网民而沾沾自喜还是要感叹一番“老了老了”，毕竟 BBS 似乎已经是上古时代的东西了。
如果说在更新换代飞快的互联网，还有什么产品能称之为长寿的话，大概就只有论坛/BBS 和电子邮箱了。这两个在互联网诞生之初就存在的产物，堪称“互联网活化石”般的存在。不过，比起在日常通讯工具中还占有一席之地的电子邮件，BBS 的早已淡出了人们的视线。你可还记得那个板砖与鲜花齐飞年代吗？
BBS 和论坛的前世今生
虽然 1978 年 2 月 16 日被公认为是 BBS 的诞生日，但类似的产品形态最早可以追溯至 1973 年的 Community Memory（社区记忆）。它其实是一套买卖信息发布系统，允许用户为信息进行关键词标记，以方便搜索。不过，渐渐地社区的画风开始跑偏，因为人们不再局限于发布交易，还在上面写起了小说、诗歌等浪漫信息。
（运行 Community Memory 的终端，图片来自：Wikipedia）
然而，在那个微型计算机还没有问世，大型计算机和调制解调器价格昂贵且速度缓慢的时代，Community Memory 最终难以为继，不得不关停。
时间来到了 1978 年，计算机和网络的应用条件更加成熟。芝加哥两位计算机专家 Ward Christiansen 和 Randy Seuss 共同开发了一套通信系统，并于 2 月 16 日正式上线，他们将其命名为“Computerized Bulletin Board System（CBBS，计算机化电子公告版）”。
（Ward Christensen，图片来自：Wikipedia）
CBBS 的操作相当复杂——由于因特网规模很小且没有对大部分用户开放，使用者需要通过电话输入站台号码才得得以进入；而且受硬件所限，它一次只能接待一台调制解调器的访问，用户只能轮流进入系统。
即便如此，作为第一个对公众开放的拨号 BBS，以及第一个非军事用途的网络社区，CBBS 还是受到了大量用户的欢迎，有资料显示，在它“寿终正寝”之前，一共接待了 253,301 名拨号者。
（图片来自：infostory）
尽管 CBBS 在 90 年代停摆，但彼时正值因特网大规模普及，由 CBBS 衍生出的各种 BBS 站点开始发展壮大。为了节约成本而采用 Telnet 协议的纯文字式 BBS，应该是我们大部分人接触到的最初的 BBS 形态了。比如大名鼎鼎的“水木清华 BBS”，1995 年推出时仅支持 Telnet 连接，虽然后续开发了 web 版本，但至今仍保留了 Telnet 功能，其他高校大多也是类似的情况。
（图片来自：中国网）
2000 年左右是高校 BBS 的黄金期。在没有微博、贴吧、朋友圈、人人网的时代，BBS 扮演着新闻门户、通讯工具、文学网站等多重角色，一腔热血的青年学子们在那里指点江山，激扬文字，几乎每个 BBS 都有的“十大热帖”版块大概相当于今天微博上的热搜了。清华大学的水木清华、北京大学的一塌糊涂、复旦大学的日月光华、武汉大学的珞珈山水等，都是学生们耳熟能详的名字。
如今微博、直播平台成了普通人晋升网红的重要平台，但追根溯源，BBS 才是网红的发源地。曾经轰动一时的芙蓉姐姐，2004 年正是凭借在水木清华、北大未名等 BBS 贴出的一批“S 造型”个人照片而走红，那时候还没有“网红”一词，更常见的说法是“网络草根红人”。
不仅是网红，文学青年也在 BBS 上找到了存在感。1998 年痞子蔡在台南成功大学 BBS 上发表的《第一次亲密接触》一炮而红，拉开了网络文学兴起的大幕。
而伴随着网络的发展，又由 BBS 衍生出了功能更为丰富的论坛。
（“天仙 MM”最早成名于 TOM 汽车论坛）
相比于高校 BBS，论坛的用户和内容更加多元，红极一时的猫扑和天涯是当中的两大代表，一度还有“外事问天涯，内事找猫扑”这样的说法。天涯诞生过轰动一时的“周易大战”，猫扑则通过“虐猫事件”、“铜须门”让人们见识到了人肉搜索的威力，天仙 MM、奶茶妹妹，网络红人层出不穷，网易、搜狐、新浪等门户旗下的论坛也是卧虎藏龙之地。于是，蹲守各大论坛成了媒体寻找新闻热点的新方式。
那时候的论坛，风光一时无两。
由盛转衰
如果按中国互联网络信息中心（CNNIC）的数据统计，BBS/论坛走向衰落是从 2009 年开始的，那一年是这类服务使用率首次出现下滑，为 30.4 %。但事实上，早在这之前，各种 BBS 和论坛就已经显露出了颓势。
（由每年《中国互联网络发展状况统计报告》整理得出）
博客的出现，是对论坛的第一波冲击。虽然各大论坛也顺势开通了博客功能以满足用户需求，但还是抵不住新浪和搜狐等平台的名人效应，流量和用户开始流失。而不久之后出现的微博，其杀伤力对论坛而言更是致命。比起还要起标题、受管理员限制的论坛，微博的门槛和环境无疑要宽松许多，在 BBS 和博客当道时只能当吃瓜群众的用户，也终于有了自我表达的机会。
外部的冲击是一方面，论坛本身的不思进取则是其衰退的另一重原因。在处处讲究用户体验的今天，不少 BBS 和论坛都还停留在上世纪的页面设计，交互反人类、广告满天飞，在这样的环境下莫说是发帖、回帖了，恐怕看一眼都嫌累。
（2010 年的天涯论坛，图片来自：Internet Archive）
（2017 年的天涯论坛）
而作为 PC 时代的产物，论坛在移动互联网转型上的反应也颇为迟缓，但也与其本身承载的“重内容”有关。过去我们叫“泡论坛”，因为无论是撰写帖子还是看帖、回帖，都可以花上数小时，但移动端却很难满足这样的操作，论坛也就显得与这个信息碎片化的时代格格不入了。
论表达，不如博客自由；论传播，不如微博高效；论通讯，不如 QQ、微信方便，论坛剩下的，就只有深度和情怀了，但愿意为这份深度和情怀买单的人却越来越少了。
（图片来自：搜狐）
论坛/BBS 大事记：
- 1978 年，CBBS 问世
- 1995 年，水木清华 BBS 上线
- 1997 年，猫扑上线
- 1998 年，西祠胡同上线
- 1999 年，天涯社区上线
- 2002 年，艺龙收购西祠胡同
- 2005 年，教育部要求高校 BBS 实施实名制，部分学校关闭校外 IP 访问
- 2008 年，天涯赴美上市计划搁浅
- 2012 年，千橡互动收购猫扑，猫扑办公室撤离北京，远赴广西南宁，同时启动了裁员计划；
- 2015 年，西祠胡同被转售给江苏紫金汇文传媒投资有限公司
- 2015 年，天涯挂牌新三板
- 2016 年，网易论坛关闭
- 2017 年，搜狐论坛关闭
当初的竞争对手一个接一个倒下，大型 BBS 社区中，也就只有天涯还撑到了现在，但如今天涯拿得出手的，恐怕也就只有八卦内容了。
现如今，什么人还在上论坛？
论坛的式微，尤其是网易和搜狐两大门户的社区接连停止服务，让很多人不禁感叹：“论坛怕是要死了。”
但这可能又过于悲观了。
综合类的论坛不行了，但事实上，垂直类的论坛还在低调地活跃着。最典型的莫过于百度贴吧和豆瓣小组了，这两者可以看作是升级版的论坛，产品形态上也多有相似之处，都是以主题社区的形式吸引有着相同兴趣爱好的用户，并允许用户自行创建新的主题社区。当然，两者的基调差别还是挺大的。
百度贴吧算是各类论坛中移动化做得比较成功的，但由于百度本身在移动互联网中影响有限，加上这几年贴吧负面新闻的影响，贴吧的人气早已不复当年盛况，口碑更是一落千丈。
豆瓣小组虽然形态上与百度贴吧类似，但不同于多以名词为主题的贴吧，豆瓣小组的主题画风清奇，类似于“打垮小三”、“我们单身–找靠谱的另一半！！”这样的“长尾关键词小组”可以说是豆瓣社区的一大特色了。
不过，尽管豆瓣至今未能找到太好的变现途径，但却挡不住小组中各类广告帖的入侵。在广告的侵蚀下，用户纷纷逃离，诸如“咆哮组”、“我总觉得自己就是一个傻逼小组”等一众人气旺盛的小组最终也走向没落。目前豆瓣小组中，除了“八卦来了”这一流量担当外，人气较旺的还有租房、旅游这类偏向工具型的小组，其他的小组由于内容小众，基本属于圈地自萌的状态。
至于由 Discuz! 、phpwind 等架设的传统论坛，能够长期保持活力的，也多为垂直类论坛，常见的有二次元，如“技术宅”（gn00）、A 岛；体育类的最著名的莫过于虎扑；网络文学类，如晋江；纯资源分享类，如书香、Kindle 人；再有就是某种不可描述的主题了，这类论坛一直都活得挺滋润。
“可以吹牛啊，”Bastian 是国内某知名论坛运营人员，在被问及为什么还会有人上论坛时，他是这样回答我的，“有什么想法，总是想找人交流的嘛。”
确实，我们总是说微信聊天有多么方便，微博分享有多么简单，但无论是微信、微博还是更流行的直播，本质上都是一种以自我为中心的表达方式，可交流这件事，从来都不是单方面的，人们渴望表达自己的想法，也想要得到回应，还想知道别人的看法，这个时候论坛就体现出它的价值了。
像如今的知乎，为什么会有大批用户愿意义务在上面写出高质量的答案？在与世界分享自己的知识、经验和见解之余，得到别人的认可也是一件值得高兴的事，不然怎么会有那么高票答案里会有“没想到一觉醒来点赞过百/千了”的欣喜之言呢？而知乎其实也可以看作是更贴近现代互联网潮流的论坛形式了。
另一方面，论坛的匿名性质，也在无形中给人以安全感，在朋友圈、微博到处是亲朋好友、上司同事，发个状态都要斟酌半天甚至小心翼翼地设置“分组可见”的情况下，以陌生人为主的论坛反倒成了一个可以肆无忌惮吐露真言的地方，这就是为什么天涯里以吐槽同事、吐槽男女友、吐槽父母为主题的帖子能够长盛不衰的原因了吧？
所以，只要我们还有与人交流的需求，论坛、BBS 大概就不会消失。
“反正，这年头逛论坛的，已经不算太年轻了。”某 ACG论坛骨灰级用户总结道，“留存下来的应该是那些 PC 时代习惯上论坛的人。”
话虽如此，一些较有规模的论坛还是不得不追赶一波潮流，推出了 app 版本。然而，正如我们在前文所说，论坛的内容偏“重“，其引以为傲的高质量帖子和回复，都是建立在用户付出大量时间的基础上。而把论坛搬到移动端的后，大家在手机上懒得打字，回帖都只是寥寥数字，更遑论在小小的屏幕上码出二货长文了。结果就是论坛的内容越来越水，能够贡献高质量内容的资深用户免不了因失望而离开，这也是不少论坛眼下面临的尴尬。
那些离去的老用户又去哪儿了呢？Bastian 给出了他的看法：
年纪大了，要带孩子了，要陪老婆了，要操心买房子了。
扎心了。
作者：吴羚
来源：http://www.ifanr.com/902285
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