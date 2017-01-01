IAB：2017年全球移动电子商务景观报告

根据IAB的新报告“全球移动电子商务景观”，在移动设备上购买商品已经成为一种很普遍的行为。

平均而言，全球75%的移动互联网用户在过去6个月在移动设备上购买过商品或服务；

在移动设备上购买过商品的消费者表示，1/3的消费支出是在移动设备上实现的；

移动购物已经成为一种习惯，近1/4的消费者每周都在移动设备上消费，尤其是亚太地区的消费者；

虽然有成熟的核心移动消费者，但是，移动购物市场还在发展，43%的消费者最近开始使用移动电子商务，奥地利、秘鲁和哥伦比亚的新移动电子商务消费者最多。

移动购物满意度方面，80%的消费者对移动购物体验很满意；

62%的消费者计划未来6个月在移动设备上购买更多商品和服务；

便利（49%）和节省时间（46%）是移动购物的主要动力；

但是，移动购物也有一些障碍，44%的消费者认为信任是移动购物的一个障碍。

IAB还调查了消费者移动购物的行为

移动购物的目的地包括零售商网站和应用、拍卖网站和应用，以及品牌网站和应用；

消费者在移动设备上购买各种商品，从移动应用（43%）到时装（41%）、票（36%）和家居用品（25%）；

跨渠道搜索和购买已经成为新的标准，移动设备不仅是购买平台，也是搜索和研究商品的平台；

信用卡和借记卡是最流行的移动购物支付方式(40%)，其次是网络支付（37%）。

移动广告和社交广告对移动电子商务影响重大

76%的移动购物消费者在过去6个月曾参与过移动广告；

60%的消费者经常通过社交媒体搜寻新商品和服务；

36%的消费者喜欢在网上分享移动购物体验。

移动钱包将推动移动电子商务发展

18%的移动购物消费者曾使用过移动钱包支付商品和服务，该指数在亚太地区是23%；

消费者使用移动钱包支付的商品和服务非常广泛，其中，移动应用（43%）和网络内容（42%）最常见；

移动钱包用户移动电子商务参与度更高。