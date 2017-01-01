金融时报：腾讯阿里巴巴统治力太强 硅谷公司也无法比拟

据英国《金融时报》北京时间8月30日报道，一年多前，当科学家王俊从深圳华大基因离职创办医疗技术公司iCarbonX时，当地许多早期投资者争相为他提供融资。这些投资者以红杉中国的沈南鹏为首，他可能是中国最著名的风险投资者。但最终，王俊决定接受社交和游戏巨头腾讯的投资。

他说，决定拿下腾讯的钱部分是因为，这笔2亿美元的融资对他的新公司估值高达10亿美元，另一部分原因则是他看中了腾讯微信平台的力量，其9亿用户每个人都能成为iCarbonX的潜在客户和数据来源。

就在不久前，拥有政府背景的投资者还是中国投资行业的主要玩家。他们可以拿下最好的交易，获得最高的回报。后来，风险投资公司登场，收益力压其他投资者。但如今，它们也被蚕食了，没有人能够与腾讯和其对手阿里巴巴竞争。

然而，长期而言，这种双寡头格局对中国或中国的商业生态是利好吗？随着两家公司从电商和移动应用公司发展为大型投资公司，它们可以利用自己的垄断地位软硬兼施。

“腾讯和阿里曾经是中国的创新门面，但现在，它们变成了创新的阻碍，”一位京东和腾讯早期投资者说。

即使是硅谷也不存在如此程度的权力集中。对许多中国用户来说，这种情况就类似于微软在1990年代的市场权力。当然，Facebook、亚马逊、Netflix和谷歌也统治着硅谷的科技版图，但是，那里大体上并不存在投资、复制或杀死竞争对手的文化。

腾讯、阿里巴巴的市场权力主要得益于它们能能够凭借超高的估值获得便宜的资本，眼下，两家公司的市值均为4000亿美元左右。这种影响力让它们可以买进中国大陆几乎所有创业公司的股份。