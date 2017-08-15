预计2020年非洲电商市场规模达1.4万亿美元

提起非洲大陆，相信不少人的脑中会浮现未铺上柏油沥青的坑洼土路上扬起的尘土，或未通电的小镇上头顶货物的非洲居民来来往往。

事实上，数据显示，目前这个拥有 12.16 亿人口（2016 年）的大陆，仅有不到三分之一的人能够享受互联网的便利进行网购。对于这个相对欧美国家欠发达的地区，马云称这里未来十年 80-90% 的贸易将会在网络上进行，并且不断吸引着亚马逊等互联网巨头的加入。

随着科技的发展，非洲大陆的电商市场也随之迅速成长。据外媒TechRasa称，虽然非洲电商面临着物流、支付等各方面的挑战，非洲电商市场规模在未来十年仍将增长 40%。得益于智能手机市场的发展，以及非洲对新兴科技的接受度提高，非洲电商市场获利的空间越来越大。例如，作为非洲经济发展的主心骨，尼日利亚未来十年的电商规模将增长 100 亿美元。

此外，在全球新增长的 20 亿中产阶级人口中，很大一部分将来自非洲大陆。据预测，2021 年，全球中产阶级将对电商产业贡献6 万亿美元的利润。此外，到 2025 年，在科技进步的促进下，非洲的年轻人口通过电商产业创造的价值将达到 750 亿美元。

在整合了旗下的电商公司和支付门户之后，美国跨国公司 MasterCard 成为非洲最重要的支付公司之一，计划在未来 3 年时间内，在非洲和中东地区的用户增长 5 亿。该公司在非洲地区的扩张目标，将促进非洲地区电子支付的发展，对有意进入这个地区的电商公司来说也是一个好消息。

据外媒《纽约客》称，在非洲最受欢迎的电商公司之一 Jumia 公司有着“非洲亚马逊”之称，2016 年，其旗下电商网站 Jumia.com在 11 个国家开展业务，拥有自己的物流网络，分类网站等电商产业链业务。在获得安盛保险的融资之后，2016 年 2 月，其母公司Jumia 集团成为非洲第一家独角兽公司，此后又获得高盛扥公司的投资，价值大增。

Konga 也是非洲较大的电商公司之一。

为验证非洲电商市场的可行性，2017 年，马云和 30 多位中国商人一起赴非洲寻找机会。在探访过程中，马云表示，非洲未来 80-90% 的交易将会在网络上开展，非洲也将成为继亚洲之后，全球经济发展的重要动力。他还宣布四个关于非洲的合作项目，但表示并不会把阿里巴巴的模式复制到非洲。

近年来，当地互联网，尤其是移动互联网的发展，是非洲地区电商市场迅速成长的基础。据 Statista 数据显示，2017 年非洲地区互联网用户数量最多的为尼日利亚，互联网用户达 9188 万，其次为埃及、肯尼亚、南非、摩洛哥，互联网用户将分别达 3480 万、3199 万、2858 万、2021 万。此外，非洲用户上网主要通过移动设备。在互联网用户众多的国家之一尼日利亚，81% 的用户通过智能手机上网，仅有 16% 通过 PC。这与移动网络更廉价，不需要PC 线路等有关。2015-2020 年，中东和北非地区的互联网渗透率呈上升趋势，2017 年，中东和北非地区互联网渗透率为30.4%，撒哈拉以南非洲地区为 17.9%；2020 年，这两个地区的互联网渗透率将分别达 33.2% 和 20.6%。

互联网渗透率的提高，以及用户慢慢从传统消费模式向网上购物消费习惯的转变，使得非洲地区电商市场以稳定的速度增长。

据 2016 年非洲电子商贸会议数据显示，2020年非洲电商市场规模预计将达 1.4 万亿美元；2025年，非洲主要国家市场的电商销售额约占总零售额的10%，年增长率将达40%。

来自：白鲸出海