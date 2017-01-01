68%的投资者认为私人公司估值在未来12个月内将会增长

SharesPost对投资者的最新调查显示：

投资者看好私人科技公司的估值前景。68%的受访投资者认为私人公司估值在未来12个月内将会增长，只有15%的受访投资者认为私人科技公司的估值将会下降。这比2016年底的调查更乐观，当时只有49%的受访投资者认为估值将在2017年上涨，28%的受访者认为估值将下降。

投资者仍然偏爱小型股或早期阶段的公司。调查涵盖了公共大盘科技公司、私人大盘科技公司、公共中小型企业，私人中小型科技公司和早期/种子投资的偏好。71%的受访投资者选择小公司——私人或公共中小型公司及早期阶段科技公司。

投资者预计2017年下半年还会有5家独角兽上市，与2017年上半年持平。80%的受访投资者认为在接下来的六个月内，将有5家独角兽将上市。换句话说，今年约有10家独角兽上市。调查发现，以股权投资为主的机构投资者对独角兽的上市前景略显乐观。

增长潜力最大的行业是大数据、安全（软件）、VR / AR和金融科技。最不喜欢的部门是广告技术、新媒体和社交媒体。这一结果与2016年年终调查结果基本一致。

投资者对通过二级股票投资私人科技公司有着明显的偏爱。约有44%的受访投资者认为通过二级股票投资后期阶段私人科技公司是一项有吸引力的投资策略。只有11%的受访者认为，二级股票没有引人注目的投资机会。与2016年的调查相比，这两个数字均呈正相关，其中37%的投资者认为二级股票投资有吸引力，23%的投资者认为没有吸引力。