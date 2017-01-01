2017年全球品牌简约指数：揭示对世界知名品牌的影响力

品牌战略咨询公司思睿高近日发布2017全球品牌简约指数，旨在发掘消费者们对于简约的不同理解，同时探索各行各业及各大品牌是如何将消费者生活化繁为简或是持续复杂化。

调查数据集合为两个指数：行业简约指数TM以及品牌简约指数TM。行业简约指数对每个行业的简约性进行了评估。评估包括该行业是否能简化或复杂化日常生活；与该行业某一公司/组织互动过程中的“痛点”；以及该行业的对外传播是否透明、易懂、在传播中是否照顾到客户需求/是否让顾客感受到被重视和尊重、是否具有实用性及新意。

而品牌简约指数则对每个品牌的简约性进行了评估。相较于同行业其他品牌，评价每一品牌在产品、服务、互动与传播方面的简约/复杂程度。指数同时将答卷的连贯性、用户及非用户的不同体验以及整个行业的简约指数等因素纳入考量。

崇尚简约的理念能够提高品牌的利润、估值、品牌拥护度和员工参与度。这份报告主要发现：

1.简约带来更多溢价：64%的消费者愿意为了获得简约的体验而支付更多

2.简约提高忠诚度：61%的消费者会因品牌的简约性更倾向于向外界推荐它

3.复杂会产生代价：不推崇简约体验的公司将错过约860亿美元

4.简约让业绩腾飞：由全球最简约的上市品牌组成的投资组合超过了各主要指数330%

5. 简约激励人心：在崇尚简约的公司中，62%的员工都是品牌拥护者；而在繁琐的公司中，这个比例仅为20%。